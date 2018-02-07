Происшествия

«Почта России» опровергла версию крушения Ан-148 из-за столкновения с вертолетом почтового оператора

«Почта России» сообщила, что на борту упавшего в Подмосковье самолета Ан-148 был небольшой мешок с почтовой корреспонденцией весом порядка 20 кг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе почтового оператора, комментируя информацию о наличии конвертов с письмами на месте крушения.

Ранее ряд СМИ сообщили про столкновение лайнера с вертолетом «Почты России», однако в компании опровергли эту информацию, заявив, что организация не располагает собственными вертолетами, только самолетами.

Тем не менее версия столкновения в воздухе экспертами рассматривается. При плохой видимости на малой высоте такое возможно, тем более что вертолет мог не уведомить диспетчеров о пролете в данном районе, отмечают они.

Добавим, что президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких в результате крушения пассажирского самолета в Московской области, сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поручил правительству создать специальную комиссию для установления причин авиакатастрофы. Президент также указал соответствующим ведомствам провести поисковые работы.

Напомним, пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» вылетел из Москвы в Орск, на борту было 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Через несколько минут он пропал с радаров. Обломки обнаружены в Раменском районе Подмосковья. По предварительной информации, никто не выжил.