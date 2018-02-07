Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
Коммунальные платежи с минимальной комиссией
Покупаем жилье выгодно и без риска
дом комфорт-класса в центре Пскова
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Биткоин не может быть пирамидой
Информационные стенды таблички, вывески
Подарки каждый день
афиша юбилейного пушкинского
Денег нет, но вы поешьте
Телефон прямого эфира 56-73-72
Голосование по месту нахождения. список пунктов
ещё Происшествия 07.02.2018 11:046 Нарколабораторию «накрыли» в Дновском районе. ФОТО 12.02.2018 10:593 25-летний великолучанин попал в больницу после ссоры с женщиной 12.02.2018 10:395 Почти 80 тысяч рублей отдала великолучанка мошенникам за кастрюли и сковородки 12.02.2018 10:190 Великолукского преподавателя поймали на взятке 12.02.2018 10:090 Трое мужчин в Острове похитили металлические ворота 12.02.2018 09:183 До пяти лет лишения свободы грозит мошеннице, которая под видом мага обманывала псковичей
Самое популярное 09.02.2018 18:2449 Эльмира Канаева покинула пост первого заместителя прокурора Псковской области 10.02.2018 16:4313 Скончалась псковский педагог Эльза Савицкая 10.02.2018 09:3834 Псковский священник заплатил белорусским автоинспекторам более 3,6 тысячи евро 10.02.2018 11:4937 Псковская народная сказка «Бычок-дристунок» попала в список «постыдных» детских книг 11.02.2018 13:0658 На набережной Великой начался очередной этап приспособления ТЭЦ под жилой комплекс
 
Происшествия

Трое мужчин в Острове похитили металлические ворота

12.02.2018 10:09|ПсковКомментариев: 0

В Острове на улице Освобождения росгвардейцы задержали местных жителей, которые похитили металлические ворота.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области обратил внимание на троих мужчин, которые переносили металлические ворота.

Граждане были остановлены, в ходе беседы выяснилось, что подозреваемые похитили ворота с территории близлежащей организации.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.

Теги: #остров #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
МВД предлагает резко ужесточить наказание (до 4 лет колонии) пьяных водителей-рецидивистов. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 599 человек
Лента новостей
Последние новости
12.02.2018, 12:540 Звезда «Бандитского Петербурга» сыграет в эскизе спектакля «Как Зоя гусей кормила» на Пушкинском театральном фестивале 12.02.2018, 12:510 Проблемы с записью в первый класс возникают из-за желания попасть к определенному учителю - директор ППК 12.02.2018, 12:460 Автомашину должника-псковича обнаружили и арестовали в Дедовичах 12.02.2018, 12:400 Специалисты псковской Кадастровой палаты примут псковичей в рамках Единого дня консультаций граждан
12.02.2018, 12:320 В России могут запретить нарушающие авторские права приложения для гаджетов - законопроект 12.02.2018, 12:280 Минобрнауки РФ считает нецелесообразной идею «плавающего графика» зимних школьных каникул 12.02.2018, 12:250 У пятикурсников Псковского филиала Академии ФСИН России начались комплексные учения «Итог-2018» 12.02.2018, 12:190 В Псковском облсовпрофе состоялась первая в этом году встреча участников проекта «Взгляд поколений»
12.02.2018, 12:180 Два мобильных комплекса фотовидеофиксации установлены сегодня на Рижском проспекте 12.02.2018, 12:120 19 февраля проводится оргсобрание по программе «Специалист по физической культуре и спорту. Тренер-преподаватель» 12.02.2018, 12:110 «Постскриптум»: О повышении МРОТ, доверенных лицах президента и потере «Электрона» 12.02.2018, 12:004 Названы самые загруженные школы Пскова
12.02.2018, 11:511 Скрываясь от приставов, должник из Пскова перегнал свой автомобиль в Белоруссию 12.02.2018, 11:472 Псковская областная библиотека продолжает конкурс «Не бывает нерешенных вопросов» 12.02.2018, 11:394 Росреестр планирует обеспечить проведение комплексных кадастровых работ в Псковской области в 2018 году 12.02.2018, 11:322 103 первоклассника уже зачислены в Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию
12.02.2018, 11:313 Роспотребнадзор рекомендовал чередовать жареные блюда с сырыми овощами на Масленицу 12.02.2018, 11:240 Количество первых классов в Пскове в 2018 году увеличится до 117 12.02.2018, 11:230 В ходе форума «Вместе решаем проблемы села» будут работать две секции 12.02.2018, 11:210 Псковичей приглашают на творческий вечер «Сплетение поэзии и прозы»
12.02.2018, 11:150 Ситуация с приемом детей в новую школу в Борисовичах находится на контроле - Александр Седунов 12.02.2018, 11:090 Александр Козловский подключится к работе над законами о сопровождаемом проживании и распределенной опеке 12.02.2018, 10:594 25-летний великолучанин попал в больницу после ссоры с женщиной 12.02.2018, 10:580 В Пскове состоялся чемпионат города по бильярду среди инвалидов
12.02.2018, 10:530 «Глэдис» открыл еще один магазин выдачи товаров на улице Леона Поземского в Пскове 12.02.2018, 10:443 Псковский депутат Анатолий Тиханов принял участие в Тартуском лыжном марафоне 12.02.2018, 10:400 Куда подать декларацию на соответствие условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, напоминают псковичам 12.02.2018, 10:396 Почти 80 тысяч рублей отдала великолучанка мошенникам за кастрюли и сковородки
12.02.2018, 10:260 В Пыталовском районе более 600 семей получили сертификаты на материнский капитал 12.02.2018, 10:220 Международная научно-практическая конференция «Традиционная празднично-обрядовая культура и современность» пройдет в Пскове 12.02.2018, 10:204 В Дно снесут здание на территории школы за 2 млн рублей 12.02.2018, 10:190 Великолукского преподавателя поймали на взятке
12.02.2018, 10:090 Трое мужчин в Острове похитили металлические ворота 12.02.2018, 10:096 Ввести гибкий график зимних школьных каникул предложил Хлопонин 12.02.2018, 09:573 В 2018 году для госслужащих возраст выхода на пенсию увеличился еще на 6 месяцев 12.02.2018, 09:480 Сольный концерт Александра Масловского состоялся в Великих Луках
12.02.2018, 09:431 В рамках Пушкинского театрального фестиваля сегодня будет показан спектакль «Месяц в деревне» и прочитана лекция «Русская оперная классики на современной сцене» 12.02.2018, 09:420 Начинается масленичная неделя 12.02.2018, 09:410 В Пскове на перекрестке Инженерной и Индустриальной не работает светофор 12.02.2018, 09:183 До пяти лет лишения свободы грозит мошеннице, которая под видом мага обманывала псковичей
12.02.2018, 09:100 В производственном гараже на улице Вокзальной в Пскове произошел пожар 12.02.2018, 09:0716 Эльмиру Канаеву уволили с поста первого заместителя прокурора Псковской области в связи с выходом на пенсию 12.02.2018, 09:030 В Великих Луках презентуют 4-й выпуск альманаха «Из варяг в греки» 12.02.2018, 08:490 Погибший мужчина обнаружен в гараже в псковской деревне Соловьи
12.02.2018, 08:410 «Луки-Энергия» одержала победу над смоленской командой «ЦРФСО» 12.02.2018, 08:298 Российские фигуристы досрочно завоевали серебро командного турнира ОИ 12.02.2018, 08:252 Очередь за госуслугами сократилась до 18 минут, до выполнения майских указов «осталось 3 минуты» 12.02.2018, 08:210 Американская сноубордистка Андерсон выиграла золото ОИ в слоупстайле, россиянка Федорова - восьмая
12.02.2018, 08:103 Культуру хотят исключить из сферы услуг 11.02.2018, 23:5567 Иду на «ГрозуГрозу» 11.02.2018, 22:448 Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье 11.02.2018, 22:256 Алексей Наумец отметил 50-летний юбилей
11.02.2018, 22:251 Магистранты ВЛГАФК стали призером и лауреатом XXIX Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России 11.02.2018, 22:0811 Названы основные версии крушения Ан-148 11.02.2018, 21:392 Участвовать в судебных заседаниях можно будет из дома 11.02.2018, 21:170 В Острове прошел второй этап областных соревнований среди лыжников-гонщиков
11.02.2018, 20:585 В «Михайловском» презентовали первую в мире блокчейн-платформу для музеев, галерей, коллекционеров 11.02.2018, 20:350 В понедельник на трассе Р-23 будет ограничено движение в связи с дорожными работами 11.02.2018, 20:160 Пушкиногорские ребята узнали у калечины-малечины, сколько часов до вечера 11.02.2018, 19:490 На сайте бесплатных объявлений можно купить метеорит за 5 млн рублей
11.02.2018, 19:240 Понедельник будет теплым, облачным и малоснежным 11.02.2018, 18:5223 Интерактив: «бессовестная» парковка у «Магнита Семейного» 11.02.2018, 18:310 В Пскове стартовал турнир по дзюдо памяти Героя России Сергея Самойлова 11.02.2018, 18:068 «Почта России» опровергла версию крушения Ан-148 из-за столкновения с вертолетом почтового оператора
11.02.2018, 17:384 Псковичей приглашают сегодня вечером на лекцию о русской литературной классике в современном зарубежном театре 11.02.2018, 17:172 Музей-заповедник «Изборск» приглашает отметить вместе с сето Паабапраасник 11.02.2018, 16:492 В Псковском перинатальном центре завершены фасадные работы 11.02.2018, 16:253 Обмен шпионами между Россией и Эстонией на границе с Псковской областью попал на видео
11.02.2018, 16:0110 Пропавший с радаров после вылета из Домодедово самолет потерпел крушение 11.02.2018, 15:429 «Почта России» поднимет в марте цены на услуги 11.02.2018, 15:237 Вылетевший из Домодедово пассажирский самолет пропал с радаров 11.02.2018, 15:142 В Пскове откроется выставка Тамары Рейн «Расплеснутое время»
11.02.2018, 14:451 Какие украшения носили в средневековом Пскове - интересные находки Мстиславского раскопа 11.02.2018, 14:223 Организаторы акции «Добрые авоськи» подвели итоги года 11.02.2018, 13:511 Великолучанка победила на Кубке мира по стрельбе из лука 11.02.2018, 13:297 Российская фигуристка установила мировой рекорд в Пхенчхане
11.02.2018, 13:0658 На набережной Великой начался очередной этап приспособления ТЭЦ под жилой комплекс 11.02.2018, 12:373 Интерактив: огромные сосульки угрожают посетителям магазина на улице Труда в Пскове 11.02.2018, 12:145 Псковскому отделу Росгвардии требуются сотрудники 11.02.2018, 11:510 Последний тур чемпионата Пскова по мини-футболу проходит сегодня в СК «Писковичи»
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru