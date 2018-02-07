Происшествия

Трое мужчин в Острове похитили металлические ворота

В Острове на улице Освобождения росгвардейцы задержали местных жителей, которые похитили металлические ворота.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области обратил внимание на троих мужчин, которые переносили металлические ворота.

Граждане были остановлены, в ходе беседы выяснилось, что подозреваемые похитили ворота с территории близлежащей организации.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.