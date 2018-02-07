Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
Коммунальные платежи с минимальной комиссией
дом комфорт-класса в центре Пскова
Покупаем жилье выгодно и без риска
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Биткоин не может быть пирамидой
Информационные стенды таблички, вывески
Голосование по месту нахождения. список пунктов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Подарки каждый день
Денег нет, но вы поешьте
афиша юбилейного пушкинского
ещё Происшествия 07.02.2018 11:046 Нарколабораторию «накрыли» в Дновском районе. ФОТО 13.02.2018 12:280 В Великих Луках расследуют кражу пылесоса, болгарки и шуруповерта 13.02.2018 12:220 «Кофемана» задержали псковские росгвардейцы за кражу из магазина на Юбилейной 13.02.2018 09:350 В Псковском районе продолжаются поиски молодой женщины, которую в последний раз видели на перекрестке у Лопатово 13.02.2018 09:261 В Великолукском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества со взломанной страницы «ВКонтакте» 13.02.2018 08:450 Три автомобиля горели ночью на улице Дружбы в Великих Луках
Самое популярное 12.02.2018 15:1337 Семиклассник выбросился из окна великолукской школы №9 из-за несчастной любви 10.02.2018 16:4314 Скончалась псковский педагог Эльза Савицкая 12.02.2018 12:0019 Названы самые загруженные школы Пскова 12.02.2018 13:1454 Алексей Захаров, Елена Жгут и Валентина Зубова могут стать заместителями сити-менеджера Пскова 10.02.2018 09:3848 Псковский священник заплатил белорусским автоинспекторам более 3,6 тысячи евро
 
Происшествия

В Псковском районе продолжаются поиски молодой женщины, которую в последний раз видели на перекрестке у Лопатово

13.02.2018 09:35|ПсковКомментариев: 0

ОМВД России по Псковскому району разыскивается Наталья Цветкова, 1990 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД  России по  Псковской области, последний раз ее видели 10 июня текущего  года  на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. И до настоящего времени  местонахождение  Цветковой неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет,  рост 165 сантиметров, среднего телосложения,  волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы - родинка.

Была одета: матерчатые штаны в черно-белую полоску, желтая футболка, серая куртка, коричневые резиновые сапоги. При себе у Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые  туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Н.Цветковой, просят  обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам:  (8-8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02. 

Теги: #пропал человек #нужна помощь #ОМВД России по Псковскому району
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
МВД предлагает резко ужесточить наказание (до 4 лет колонии) пьяных водителей-рецидивистов. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 779 человек
Лента новостей
Последние новости
13.02.2018, 12:530 О современных методах музыкотерапии расскажут в Псковской областной библиотеке 13.02.2018, 12:431 Схема движения общественного транспорта в Пскове изменится в воскресенье в связи с Масленицей 13.02.2018, 12:342 В Пскове появились псевдометрологи 13.02.2018, 12:280 В Великих Луках расследуют кражу пылесоса, болгарки и шуруповерта
13.02.2018, 12:260 Активисты ОНФ оценили уровень безопасности в школах Пскова 13.02.2018, 12:220 «Кофемана» задержали псковские росгвардейцы за кражу из магазина на Юбилейной 13.02.2018, 12:220 Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен сегодня на Юбилейной 13.02.2018, 12:122 Россияне получат памятки о возможностях голосования в туристических поездках
13.02.2018, 12:070 Кемеровский театр драмы им. Луначарского представит в Пскове комедию «Летние осы кусают нас даже в ноябре» 13.02.2018, 11:490 ХК «ВДВ-Купол» сыграл вничью с севастопольским «Черноморцем» 13.02.2018, 11:480 Часть псковских банкоматов уже «перенастроили» под новые купюры 13.02.2018, 11:456 Интерактив: Обратите внимание на яму у автобусной остановки
13.02.2018, 11:401 Ростуризм рекомендовал туроператорам предупреждать клиентов о вспышке сибирской язвы в Турции 13.02.2018, 11:390 ПсковГУ стал победителем первенства второй лиги по мини-футболу 13.02.2018, 11:380 Как определить подлинность купюр в 200 и 2000 рублей - три главных признака 13.02.2018, 11:330 14 грантов от Псковского облсовпрофа получат молодые активисты из районов на реализацию соцпроектов
13.02.2018, 11:310 Школьники побывали на экскурсии в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области 13.02.2018, 11:290 257 человек из 111 аварийных жилых помещений планируется расселить в Псковской области в 2018 году 13.02.2018, 11:270 Управляющий псковским отделением Банка России: Снижение ключевой ставки до 7,5% - это сигнал для субъектов экономики 13.02.2018, 11:200 В Псковской области отменили использование специальных накладных на транспортировку водных биологических ресурсов
13.02.2018, 11:070 В Пскове пройдет вторая часть слета участников «Школы молодого лидера» 13.02.2018, 11:010 Выгодное предложение по выкупу автомобиля ждет псковичей в автосалоне «Прагматика» 13.02.2018, 11:002 Более 1,1 млрд рублей планируют потратить на капремонт многоквартирных домов в Псковской области в 2018 году 13.02.2018, 10:580 В Псковской области утверждена госпрограмма «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
13.02.2018, 10:561 Великолучане вернулись с призами с Международного конкурса юных пианистов 13.02.2018, 10:5519 Михаил Ведерников пообещал увольнять чиновников за невыполнение его поручений 13.02.2018, 10:480 Верховный суд объяснил, когда автовладелец освобождается от ответственности за нарушение правил 13.02.2018, 10:4112 До конца февраля Псковскую область с рабочим визитом посетит Ольга Голодец
13.02.2018, 10:398 Лишь 5 экипажей ГИБДД с нового года патрулируют город Псков 13.02.2018, 10:280 Зимняя поездка в Михайловское помогла победительнице конкурса понять природу пушкинского вдохновения 13.02.2018, 10:280 Число самоубийц растет в Стругокрасненском, Порховском и Опочецком районах 13.02.2018, 10:190 В Великих Луках открылась выставка  местных  художников «Отражение времени»
13.02.2018, 10:141 Псковичи и великолучане примут участие в фестивале творческой молодежи 13.02.2018, 10:110 Печоры вошли в топ-10 малых городов для отдыха на День влюбленных и Масленицу 13.02.2018, 10:112 С минуты молчания началось заседание администрации Псковской области 13.02.2018, 10:006 Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников ответит на вопросы псковичей в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове»
13.02.2018, 09:564 Выхлоп мотоциклов оказался вреднее автомобильного 13.02.2018, 09:540 В феврале мобильная клиентская служба ПФР посетит Писковичскую волость 13.02.2018, 09:440 В Великих Луках пройдет митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана 13.02.2018, 09:431 «Псковские кружева» поздравили эстонский ансамбль «Хелгерид» с 10-летием
13.02.2018, 09:350 В Псковском районе продолжаются поиски молодой женщины, которую в последний раз видели на перекрестке у Лопатово 13.02.2018, 09:334 Александр Котов считает законопроект об установлении порядка выплат по потребительским кредитам социально значимым 13.02.2018, 09:290 Компания «Глэдис» приглашает клиентов за автомобильными стеклами 13.02.2018, 09:261 В Великолукском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества со взломанной страницы «ВКонтакте»
13.02.2018, 09:2415 Правительство РФ выделило 750 млн рублей на строительство и ремонт дорог в Псковской области 13.02.2018, 09:045 Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов приедет в Великие Луки 13.02.2018, 08:5715 Михаил Ведерников обсудил с певцом Яном Осиным проекты, направленные на узнавание Псковской области 13.02.2018, 08:510 Пожилую женщину с ребенком сбил водитель «Фольксвагена» на светофоре в Великих Луках
13.02.2018, 08:451 Минобороны выпустило памятки о безопасном общении в интернете 13.02.2018, 08:450 Три автомобиля горели ночью на улице Дружбы в Великих Луках 13.02.2018, 08:350 Великолукский транспортный прокурор проведет прием граждан 19 февраля 13.02.2018, 08:270 С 23 февраля расширяются критерии отнесения граждан к обманутым дольщикам
13.02.2018, 08:230 Десантники впервые будут состязаться в скоростном вождении БМД-4М 13.02.2018, 08:181 Экипаж разбившегося Ан-148 не подавал сигнал бедствия перед крушением 13.02.2018, 08:161 Устраивать смотрины невест принято во второй день масленичной недели 13.02.2018, 08:080 Госдума намерена изменить правила постановки иностранцев на учет
12.02.2018, 22:5127 В Сирии погибли балтийский казак и нацбол 12.02.2018, 21:4914 Центризбирком потребовал от Грудинина срочно отчитаться о закрытии иностранных счетов 12.02.2018, 21:087 Строительство Перинатального центра в Пскове вышло на финишную прямую 12.02.2018, 20:4417 Песков рассказал о болезни Путина
12.02.2018, 20:1516 Российские спортсмены - победители альтернативных Олимпиаде соревнований получат до 4 млн рублей 12.02.2018, 19:534 Саакашвили выслали в Польшу 12.02.2018, 19:320 Названы самые интересные фильмы 2017 года 12.02.2018, 19:2813 Политик в «бане»
12.02.2018, 19:220 Псковская Росгвардия напоминает график приема в Центре лицензионно-разрешительной работы   12.02.2018, 19:171 XX Международный турнир по боксу, посвященный памяти Александра Матросова, стартует в Локне 9 марта 12.02.2018, 18:502 Мужчина погиб в результате наезда пассажирского поезда в Пустошкинском районе 12.02.2018, 18:405 Новые формы работы с трудными подростками в Пскове обсудят на «круглом столе»
12.02.2018, 18:2541 Михаил Ведерников изучил работу мусороперерабатывающего комплекса под Псковом 12.02.2018, 18:060 До 9 градусов мороза похолодает в Псковской области завтра 12.02.2018, 17:573 Billy’s Band везет в Псков уникальный спектакль «Блюз в голове»  12.02.2018, 17:552 «Ростелеком» приглашает пользователей «Интерактивного ТВ» к участию в акции «Выгодная фильмотека»
12.02.2018, 17:490 Еще девять классов в школах Пскова закрываются на карантин 12.02.2018, 17:425 Массовые проверки ждут водителей на дорогах Псковского района 13 февраля 12.02.2018, 17:351 Отчетно-выборная конференция Псковского регионального отделения ВСМС состоится 13 марта 12.02.2018, 17:263 Не вскрывать и не передвигать подозрительные предметы призывают псковичей
12.02.2018, 17:170 Семинар «Обучение основам социального проектирования» в рамках «Школы молодого лидера» состоялся в Великих Луках 12.02.2018, 17:071 17 нарушений зафиксировали инспекторы госземнадзора областного Росреестра при проверке 37 земельных участков 12.02.2018, 16:566 В день столетия РККА в Псковской области пройдут торжественные митинги, историческая реконструкция и автопробег 12.02.2018, 16:520 ГИМС рекомендует псковичам до наступления навигационного периода зарегистрировать свои маломерные суда
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru