Происшествия

Жителя Невеля будут судить за неоднократные случаи вымогательства денег у подростка

Невельским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по обвинению в вымогательстве с применением насилия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Невельской межрайонной прокуратуре, установлено, что 3 октября 2017 года обвиняемый с целью незаконного обогащения умышленно в комнате общежития образовательного учреждения потребовал у несовершеннолетнего денежные средства в сумме 3500 рублей, угрожая избиением в случае невыполнения требования. Несовершеннолетний, оценивая данные угрозы как реальные, отдал вымогателю часть требуемой суммы. Однако позже тот вновь пришел к потерпевшему и потребовал у него деньги. При этом он нанес несовершеннолетнему три удара кулаком по затылку.

Данные незаконные действия вымогатель повторил 26, 30 октября и 9 ноября, получая таким образом от потерпевшего по 300, 500 рублей. На данный момент обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Невельский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.3 ст.162 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет либо без такового.