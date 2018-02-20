Происшествия

В Порховском районе мужчина погиб на пожаре

24 февраля в 7.42 в деревне Бродовичи Порховского района произошел пожар. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в трехкомнатной квартире огнем повреждена комната по всей площади, образовался прогар на полу.

Хозяин квартиры обнаружен погибшим. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.

24 февраля в 19.07 в Пскове на ул. Яна Райниса горело нежилое строение. Огнем повреждено чердачное помещение и кровля. Причиной пожара, по предварительным данным, стало занесение постороннего источника огня.