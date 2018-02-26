Происшествия

Пенсионерка госпитализирована после пожара в жилом доме в пушкиногорской деревне Бабины

В 03.20 3 марта жилой дом и надворная постройка сгорели в деревне Бабины Пушкиногорского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, хозяйка дома - пенсионерка 1937 года рождения - доставлена в Пушкиногорскую межрайонную больницу с отравлением угарным газом и термическими ожогами 1-й степени.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печного отопления. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 9 человека.

В 23.35 2 марта в гараже на улице Советской Армии в Пскове выгорели стена и потолок, в бане в предбаннике огнем также поврежден потолок. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в гараже. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек.