Происшествия

В Великих Луках на улице ограбили молодого человека

В Великих Луках ограбили молодого человека. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, ночью 2 марта около дома 123 по проспекту Гагарина у молодого человека 1996 года рождения с применением насилия отобрали мобильный телефон. Ущерб устанавливается.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался юноша 2003 года рождения. Украденное изъяли. По данному факту проводится проверка.

Ранее, 23 февраля, из великолукского кафе на проспекте Гагарина украли мобильный телефон. Ущерб для мужчины 1972 года рождения составил 14 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался молодой человек 2001 года рождения, житель Великолукского района. По данному факту проводиться проверка.