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Происшествия

В Острове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в хищении продуктов из магазина

10.03.2018 12:09|ПсковКомментариев: 2

В Острове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который похитил из магазина продукты питания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из магазина на улице К. Маркса совершена кража.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который похитил с прилавка продукты питания

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

Теги: #кража #остров #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
 

 
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