Происшествия

В Псковской области вступил в силу приговор в отношении пожилого педофила, надругавшегося над соседской дочкой

Вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу, расследованному следственными органами Следственного комитета России по Псковской области, в отношении 67-летнего мужчины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном управлении СК РФ по Псковской области, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Установлено, что летом 2015 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прошел в соседскую квартиру. Обнаружив, что хозяева ушли в магазин, а внутри находится их малолетняя дочь, он совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.