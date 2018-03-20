Происшествия

Полицейские раскрыли произошедшие в районах Псковской области кражи инструмента, автомобильных колес и наличных денег

Сотрудниками УМВД России по Псковской области установлены лица, подозреваемые в совершении краж в районах области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в период с 18 по 19 марта из дома по улице Ручейной в деревне Плиссы Невельского района после срыва навесного замка совершена кража бензопилы, циркулярной дисковой пилы, шуруповерта, сварочного аппарата. Причиненный ущерб составил 44 тысячи рублей. В этой краже подозревается безработный, судимый житель Невельского района, 1966 года рождения.

По имеющимся данным, в Великих Луках в марте 2016 года из гаража в районе улицы Я. Арно после пролома стены похищены четыре автомобильных колеса в сборе, три пустых газовых баллона и прочее имущество. Ущерб составил около 14 тысяч рублей. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлена личность гражданина, подозреваемого в этой краже. Им оказался ранее судимый житель Великолукского района, 1997 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

В Новосокольниках 14 марта из квартиры дома по улице Отса подозреваемый проник через незапертую дверь и совершил кражу 10 тысяч рублей. В этой краже подозревается учащийся, 2003 года рождения, проживающий в Новосокольническом районе. Проводится расследование.