Происшествия

Говядину на 800 тысяч рублей пытались незаконно ввезти в Псковскую область

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации партии мясной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в Невельском районе при пересечении государственной границы пограничники задержали около населенного пункта Дубокрай грузовой автомобиль под управлением 44-летнего гражданина Российской Федерации. В рефрижераторе грузовика они обнаружили 4 тонны говядины, перемещаемые с грубым нарушением санитарных норм.

Кроме того, водитель и сопровождающий его гражданин Республики Беларусь не смогли предъявить товарно-транспортную накладную и фитосанитарный сертификат на перевозимую продукцию.

По предварительной оценке ориентировочная стоимость выявленной партии мяса составила не менее 800 тысяч рублей.

Задержанное транспортное средство вместе с грузом и водителем в установленном законодательством Российской Федерации порядке переданы специалистам Управления Россельхознадзора по г. Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.