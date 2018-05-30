Происшествия

Псковские полицейские раскрыли дачные кражи

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в хищениях имущества граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, в Великолукском районе в период с 28 по 29 мая с дачного участка у дома по улице Садовой в деревне Поречье свободным доступом совершена кража девяти металлических труб, алюминиевых бидона и бака. В этой краже подозревается 36-летний безработный местный житель. Он дал признательные показания. Похищенное изъято.

В ночь на 30 мая из дачного дома по улице Дзержинского в поселке Идрица Себежского района путем срыва запоров совершена кража телевизора и игровой приставки. Причиненный ущерб устанавливается. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлен гражданин, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Это 21-летний безработный житель поселка Идрица. В настоящее время часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.

А в Великих Луках в период 20 по 22 мая с территории земельного участка у дома по переулку Летному свободным доступом были похищены принадлежащие 41-летнему жителю города на Ловати металлическая арматура, диски и балка от автомобиля. Причиненный ущерб составил 20 тысяч рублей. В этой краже подозреваются двое великолучан, 2000 и 2003 годов рождения. Выяснилось, что похищенное молодые люди сдали в пункт приема металла. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.