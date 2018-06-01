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Происшествия

Две девочки попали в реанимацию после пожара в Великих Луках. ФОТО

01.06.2018 06:27|ПсковКомментариев: 0

31 мая в Великих Луках на пожаре пострадали дети. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОНД города, на улице Сибирцева произошёл пожар в жилой комнате. В результате сильного возгорания  пострадали две сестры 2010 и 2012 годов рождения. В данный момент пострадавшие находятся в реанимации.

По предварительной версии, девочки были оставлены дома одни.

В результате пожара огнем повреждена жилая комната и имущество.

Наиболее вероятная причина пожара - детская шалость. По факту возгорания ведется проверка.

 

Теги: #пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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