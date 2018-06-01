Две девочки попали в реанимацию после пожара в Великих Луках. ФОТО

31 мая в Великих Луках на пожаре пострадали дети. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОНД города, на улице Сибирцева произошёл пожар в жилой комнате. В результате сильного возгорания пострадали две сестры 2010 и 2012 годов рождения. В данный момент пострадавшие находятся в реанимации.
По предварительной версии, девочки были оставлены дома одни.
В результате пожара огнем повреждена жилая комната и имущество.
Наиболее вероятная причина пожара - детская шалость. По факту возгорания ведется проверка.