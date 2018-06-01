Две девочки попали в реанимацию после пожара в Великих Луках. ФОТО

Александр Козловский призвал депутатов из всех фракций Псковского областного Собрания к совместной работе над решением проблем региона

За внимание к молодым семьям поблагодарил Всеволод Козловский врио губернатора Михаила Ведерникова

Рост цен на топливо продолжается на автозаправках Пскова

100 метров обжорных рядов и шатры дворянской кухни появятся на Пушкинском празднике поэзии

Михаил Ведерников: Чиновники должны нести личную ответственность за завершение работ по муниципальным контрактам

Виктор Дуля - Михаилу Ведерникову: Первый этап вживления в проблемы Псковской области прошел болезненно, но плодотворно

Несколько молодежных и детских площадок откроют на Пушкинском празднике поэзии

Нам все время приходится выбирать между срочными и очень срочными вопросами - Михаил Ведерников

Лев Шлосберг: В Псковской области в последние годы сложилась худшая из традиций преемственности власти