Происшествия

В Острове петербуржец незаконно проник в чужую квартиру

В Острове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который совершил проникновение в чужое жилище. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования в городе Острове экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что на улице Соляной в одну из квартир проник неизвестный мужчина.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия, где на оконной раме обнаружили следы повреждения.

Благодаря грамотным действиям росгвардейцев 45-летний житель Санкт-Петербурга был задержан. В ходе разбирательства было установлено, что данный граждан ранее был неоднократно судим.

Для дальнейшего расследования мужчина передан сотрудникам полиции.