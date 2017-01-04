В Калининграде временно закрыли аэропорт из-за ЧП с самолетом

Аэропорт Храброво в Калининграде закрыт до 10.00 по местному времени (11.00 мск) по техническим причинам из-за инцидента с аварийной посадкой самолета. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Калининградской области.

«Накануне, 3 января в 22.55, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о происшествии в аэропорту Храброво. При выполнении рейса Москва-Калининград самолет А320 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после осуществления посадки», — говорится в сообщении.

В настоящее время службы аэропорта ведут аварийно-восстановительные работы. Ведомство также уточняет, что пострадавших среди пассажиров самолета нет.

По сообщению «Газеты.Ру», ранее следователи начали проверку после выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы.

Источник: Псковская Лента Новостей