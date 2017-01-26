Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35

Президент России Владимир Путин на видеоконференции с самолетостроительной корпорацией «МиГ» отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35, летные испытания которого уже начались. Президент рассчитывает, что российская армия будет значительно усилена этой машиной. Об этом сообщил «Коммерсант».

Владимир Путин отметил, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется истребитель МиГ-29, и создана хорошая инфраструктура для использования МиГ-35, уже есть подготовленные кадры. Однако глава государства подчеркнул, что все, что связано с эксплуатацией этих машин, должно быть готово, чтобы предложить потенциальным партнерам необходимые услуги по обслуживанию этой техники.

Президент напомнил, что МиГ-35 обладает улучшенными летно-техническими характеристиками, оснащен самым современным вооружением, готов и способен сопровождать сразу от 10 до 30 целей, а также может работать не только по земной, но и по морской поверхности.

Источник: Псковская Лента Новостей