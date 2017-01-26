Сегодня: Четверг, 26 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Полититоги года Кинокайф Легкий переход Для экономных мам Зарплата бюджетников в Псковской области Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера
Скончался последний землянин, стоявший на поверхности Луны

Скончался последний землянин, стоявший на поверхности Луны

Американский астронавт, последний на настоящее время человек, стоявший на поверхности Луны, Юджин Эндрю «Джин» Сернан скончался в понедельник в возрасте 82 лет, сообщает NASA. «Мы опечалены кончиной...7



Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35

26.01.2017 20:39 ПЛН, Псков

Президент России Владимир Путин на видеоконференции с самолетостроительной корпорацией «МиГ» отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35, летные испытания которого уже начались. Президент рассчитывает, что российская армия будет значительно усилена этой машиной. Об этом сообщил «Коммерсант».

Владимир Путин отметил, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется истребитель МиГ-29, и создана хорошая инфраструктура для использования МиГ-35, уже есть подготовленные кадры. Однако глава государства подчеркнул, что все, что связано с эксплуатацией этих машин, должно быть готово, чтобы предложить потенциальным партнерам необходимые услуги по обслуживанию этой техники.

Президент напомнил, что МиГ-35 обладает улучшенными летно-техническими характеристиками, оснащен самым современным вооружением, готов и способен сопровождать сразу от 10 до 30 целей, а также может работать не только по земной, но и по морской поверхности.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь