В Гамбурге закрыли аэропорт из-за неизвестного вещества

В Гамбурге закрыт аэропорт, сообщает ​местное издание Hamburger Morgenpost. По его данным, несколько десятков человек пожаловались на раздражение дыхательных путей, кашель и жжение в глазах, после чего всех находившихся в здании решили эвакуировать, пишет РБК.

Согласно первоначальной информации, пострадали не менее 50 человек. Они госпитализированы.

На месте работают расчеты спасателей.

Источник: Псковская Лента Новостей