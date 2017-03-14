Володин исключает возрождение монархии в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что идея возродить в Россию монархический строй не имеет перспективы.

«Мы живем в свободной стране. Поэтому каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое», - заявил В.Володин в среду «Интерфаксу», комментируя заявления о необходимости возвращения монархической формы правления в России.

В частности, глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что Россия нуждается в такой форме правления, как монархия. «Нам демократия в том виде, в котором она преподносится западными СМИ, не нужна... У нас есть свои традиционные православные, духовные ценности... Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», - сказал С.Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский».

«Демократия, на мой взгляд, на сегодняшний день, при сегодняшних условиях, при том, что у нас есть внешний враг, это лишнее. Я имею в виду не демократию, как ее понимают нормальные люди, а вседозволенность, как многие трактуют режим демократии», - заявил С.Аксенов.

Источник: Псковская Лента Новостей