Сегодня: Среда, 15 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Псков-ЭКСПО Vesta в марте от 515 900 рублей Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Сергей Стиллавин меняет профессию Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Форум предпринимателей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Вышел фильм CNN о Путине «Самый могущественный человек в мире»

Вышел фильм CNN о Путине «Самый могущественный человек в мире»

Американский телеканал CNN вечером в понедельник, 13 марта, показал документальный фильм, снятый известным журналистом Фаридом Закарией, о президенте России Владимире Путине под названием «Самый могущественный человек...18



Володин исключает возрождение монархии в России

15.03.2017 10:13 ПЛН, Псков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что идея возродить в Россию монархический строй не имеет перспективы.

«Мы живем в свободной стране. Поэтому каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое», - заявил В.Володин в среду «Интерфаксу», комментируя заявления о необходимости возвращения монархической формы правления в России.

В частности, глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что Россия нуждается в такой форме правления, как монархия. «Нам демократия в том виде, в котором она преподносится западными СМИ, не нужна... У нас есть свои традиционные православные, духовные ценности... Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», - сказал С.Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский».

«Демократия, на мой взгляд, на сегодняшний день, при сегодняшних условиях, при том, что у нас есть внешний враг, это лишнее. Я имею в виду не демократию, как ее понимают нормальные люди, а вседозволенность, как многие трактуют режим демократии», - заявил С.Аксенов.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 16 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31