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Умер легендарный музыкант, основоположник рок-н-ролла Чак Берри

19.03.2017 08:18 ПЛН, Псков

В США в возрасте 90 лет умер музыкант Чак Берри. Он скончался в своем доме в штате Миссури, сообщают иностранные и российские СМИ. Из дома музыканта был сделан звонок в службу неотложной медицинской помощи. Прибывшие по вызову врачи нашли Берри в бессознательном состоянии, однако им не удалось спасти ему жизнь. Причина смерти не уточняется.
 
 
Как отмечает Lenta.Ru, в октябре 2016-го, в день своего 90-летия, Берри анонсировал выход своего нового альбома. Планировалась, что первая за последние 38 лет пластинка под названием «Чак» появится в 2017 году.
 
Чак Берри родился в США 18 октября 1926 года. Он считается одним из основоположников рок-н-ролла. Его музыкальная карьера началась в начале 50-х, когда он стал исполнять песни в клубах Сент-Луиса. В 1984 году певец и гитарист был удостоен премии «Грэмми» за особый вклад в музыку. Спустя два года он стал одним из первых музыкантов, включенных в Зал славы рок-н-ролла. Берри также занимает пятое место в топ-100 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Источник: Псковская Лента Новостей



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