Зюганов объяснил причины ненависти Европы к России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов увидел истоки ненависти Европы к России в расколе христианства в XI веке, сообщает РИА Новости.

«В Европе ненависть к России существовала веками, а ее идейные истоки надо искать в расколе христианства на католическую и православную церковь», - заявил Ганнадий Зюганов, выступая на пленуме КПРФ, посвященном борьбе с антисоветизмом и русофобией.

Ранее, рассказывая о предстоящем пленуме, лидер коммунистов призвал «дать бой всем русофобам и антисоветчикам, которые вылезли из всех щелей». По его мнению, именно русофобия и антисоветизм стали причиной распада СССР, а теперь угрожают России.

Источник: Псковская Лента Новостей