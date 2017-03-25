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Зюганов объяснил причины ненависти Европы к России

25.03.2017 14:34 ПЛН, Псков

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов увидел истоки ненависти Европы к России в расколе христианства в XI веке, сообщает РИА Новости.
 
«В Европе ненависть к России существовала веками, а ее идейные истоки надо искать в расколе христианства на католическую и православную церковь», - заявил Ганнадий Зюганов, выступая на пленуме КПРФ, посвященном борьбе с антисоветизмом и русофобией.
 
Ранее, рассказывая о предстоящем пленуме, лидер коммунистов призвал «дать бой всем русофобам и антисоветчикам, которые вылезли из всех щелей». По его мнению, именно русофобия и антисоветизм стали причиной распада СССР, а теперь угрожают России.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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