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В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб

В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии, сообщили в Минобороны. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж не успел катапультироваться...20



В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб

10.10.2017 10:54 ПЛН, Псков

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии, сообщили в Минобороны.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж не успел катапультироваться и погиб, пишет РИА Новости.

На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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