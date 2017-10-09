В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб

Общество
До 30 октября политические партии должны сдать в региональный избирком сведения о поступлении и расходовании средств за 3 квартал
|Алексей Голубев (другие записи автора)
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«Не быць скотам!»В Пскове отменили концерт белорусской панк-рок группы «Ляпис Трубецкой», намеченный на 14 марта. Тот факт, что почти все билеты на мероприятие были уже проданы, отчетливо свидетельствует о политических мотивах запрета. А также о том, что независимого частного бизнеса, куда бы не могла влезть своими клешнями государственная система, в России не существует....
Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии, сообщили в Минобороны.
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж не успел катапультироваться и погиб, пишет РИА Новости.
На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины.
Источник: Псковская Лента Новостей