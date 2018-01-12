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В интернете набирает популярность смертельно опасный флешмоб

В интернете набирает популярность смертельно опасный флешмоб - подростки жуют гель-таблетки для стирки, выкладывают видео «трапезы» в Сеть и передают «эстафету» своим друзьям и знакомым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Медики предупреждают, что капсулы стирального порошка непригодны для употребления в пищу и чрезвычайно токсичны - они содержат этанол, полимеры и перекись водорода. Их прием может вызвать диарею и рвоту, а в некоторых случаях привести к смерти.

Один из участников флешмоба заявил телеканалу, что знал о потенциальной опасности капсул. Тем не менее он все равно решил съесть таблетку, так как ему «передали эстафету».

«Многие люди говорили, что я полный идиот, или спрашивали, зачем я вообще этим занимаюсь», - рассказал юноша.

Как сообщает Fox News, флешмоб, скорее всего, связан со статьей 2015 года, появившейся в одном из юмористических изданий. После этого в 2017-м было опубликовано шуточное видео, на котором мужчина «поглощает» гель-таблетки, так как они аппетитно выглядят.