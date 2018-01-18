В России и мире

Трое пострадавших при нападении в школе в Бурятии в тяжелом состоянии - Минздрав

Трое из пострадавших при нападении в школе в Бурятии находятся в тяжелом состоянии, у еще двоих состояние средней тяжести, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» министр здравоохранения республики Дамбинима Самбуев.

«Всего пять пострадавших, четверо детей и одна женщина 44 лет. Трое в тяжелом состоянии, двое - средней тяжести. В военном госпитале они были доведены до транспортабельного состояния, их перевезли в БСМП», - сказал министр.

По словам Д.Самбуева, погибших в результате происшествия нет.

Пострадавшим детям - по 13 лет, это учащиеся одного класса. У них сочетанные травмы и резаные травмы от топора. От огня никто не пострадал. Одной из девочек нападавшие отрубили палец, у мальчика повреждена спина.

Один из подростков, напавших на школу в микрорайоне Сосновый бор в Улан-Удэ, пытался совершить самоубийство, в настоящее время он в больнице, его состояние оценивается как тяжелое, сообщил журналистам министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

«Пока неизвестно, работали ли с ним ранее психологи», - сказал министр.

Смотрите также В Бурятии подросток напал на школу с топором и поджег класс

Как сообщалось, по предварительным данным следствия, утром в пятницу двое учеников 9 класса одной из школ, расположенной в микрорайоне «Сосновый бор» города Улан-Удэ, с топором напали на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью подожгли учебное помещение. В результате ранения получили три ученика и учитель. По данному факту возбуждено уголовное дело.