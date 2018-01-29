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«Самый красивый преступник США» снялся в новом клипе Ольги Бузовой, где потаскал ее за волосы. ВИДЕО

Российская поп-певица Ольга Бузова выпустила клип на песню «Wi-Fi», в котором снялся «самый красивый преступник США» Джереми Микс. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы в среду, 14 февраля, пишет «Лента.ру».

В ролике Микс таскает стоящую на четвереньках Бузову за волосы по сцене, а та поет о неверном мужчине, который «раздает себя всем, как Wi-Fi».

Ранее в феврале британские СМИ посчитали российскую певицу любовницей Микса, опубликовав фото целующейся пары.

Джереми Микс получил известность благодаря своим фотографиям, снятым во время его ареста и опубликованным одним из полицейских управлений США. Он отбывал девятилетний срок за кражу в особо крупных размерах. Благодаря снимкам он прославился как «самый красивый преступник» или «голубоглазый бандит». После этого мужчина стал моделью.