В России и мире

Порошенко призвал запретить флаг России по всему миру

Президент Украины Петр Порошенко призвал запретить флаг России по всему миру. Об этом он сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба украинского президента.

Как пишет «Газета.Ru», по словам Порошенко, в нынешней политике Москвы «нет места честной игре», и именно поэтому российский флаг не развевается на Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Я бы сказал даже больше: российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы», - добавил президент Украины.