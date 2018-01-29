Президент Украины Петр Порошенко призвал запретить флаг России по всему миру. Об этом он сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба украинского президента.
Как пишет «Газета.Ru», по словам Порошенко, в нынешней политике Москвы «нет места честной игре», и именно поэтому российский флаг не развевается на Олимпийских играх в Пхенчхане.
«Я бы сказал даже больше: российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы», - добавил президент Украины.