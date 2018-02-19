В России и мире

Госдеп США утверждает, что РФ не заинтересована в окончании конфликта в Сирии

В Госдепартаменте США считают, что Россия не заинтересована в окончании сирийского конфликта, пишет «Интерфакс».

«Исходя из их (российских – ред.) действий, я не уверена, что они заинтересованы в том, чтобы это (конфликт в Сирии – ред.) закончилось», - сказала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

Она напомнила о совместном заявлении президентов США и РФ, сделанном по итогам встречи во Вьетнаме.

«Это обязательства, которые Россия взяла на себя, но она их не выполняет», - отметила она.

Представитель госдепа также призвала РФ «к выполнению своих обязательств».