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Президент РФ: В ответ на односторонний выход США из договора по ПРО Россия создает новейшие системы стратегического оружия

Россия создает новейшие системы стратегического оружия в ответ на выход США из договора о противоракетной обороне, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

«Теперь о главном в этой части - в разделе оборона. Речь пойдет о новейших системах российского стратегического оружия, создаваемых нами в ответ на односторонний выход Соединенных Штатов Америки из договора о противоракетной обороне и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ», - сказал В.Путин, пишет «Интерфакс».