В России и мире

В Госдепе США посчитали разработку РФ новых оружейных систем нарушением обязательств по договорам

Соединенным Штатам было неприятно видеть, как при демонстрации возможностей новых российских вооружений в ходе выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию были показаны анимационные материалы с ударом по территории США, заявила представитель госдепа Хизер Нойерт.

«Было действительно очень неприятно наблюдать видеоанимацию с демонстрацией ядерного удара по Соединенным Штатам», - сообщила она журналистам на брифинге, пишет «Интерфакс».

Дипломат добавила, что «это действительно то, что нас отнюдь не порадовало», подчеркнув, что «мы не можем рассматривать это как поведение ответственного международного игрока».

«Президент Путин подтвердил, то, что давно знало американское правительство, и то, что до этого Россия отрицала», - заявила Х.Нойерт.

Она сказала: «Россия более десятилетия разрабатывает дестабилизирующие оружейные системы, и это прямое нарушение обязательств по договорам».

Что касается США, то Х.Нойерт заявила: «Мы полностью соблюдаем договоры. Мы остаемся в рамках соглашений».

Представитель Пентагона в свою очередь в ответ на заявления российского президента отметил, что Соединенные Штаты «в полной мере готовы» к отражению любых атак.