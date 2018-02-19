В России и мире

Владельцы iPhone стали реже обновлять свои смартфоны

Если десять лет назад владельцы iPhone готовы были менять свои смартфоны каждые полтора года, то теперь они готовы использовать устройство от Apple больше четырех лет. К такому выводу пришли эксперты аналитической компании Asymco, пишет «Российская газета».

Для расчетов они использовали доступную для всех информацию, согласно которой на данный момент компания продала по всему миру 2,05 миллиардов смартфонов и компьютеров. При этом 750 миллионов устройств больше не используются.

В исследовании отмечается, что люди, у которых есть iPhone и Mac, склонны пользоваться своими устройствами все более продолжительное время.