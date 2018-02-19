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«Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»

05.03.2018 08:24|ПсковКомментариев: 3
«Форма воды» Гильермо дель Торо получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Как сообщает «Интерфакс», юбилейная 90-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

Награду вручали Уоррен Биттлз и Фэй Дануэй, которые представляли победителя на прошлой церемонии.

Действие в картине происходит в США в 1960-х годах в эпоху «холодной войны». Главная героиня - немая уборщица Элиза, которая работает в тайной правительственной лаборатории. Ее жизнь меняется, когда она узнает о секретном эксперименте, в ходе которого в стенах лаборатории проводятся опыты над человеком-амфибией.

Всего в главной номинации «Лучший фильм» было представлено девять картин. Среди них - «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина МакДона, «Темные времена» Джо Райта, «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Секретное досье» Стивена Спилберга, «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона, «Леди Бёрд» Греты Гервиг, «Прочь» Джордана Пила и «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино.

«Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» получила Фрэнсис МакДорманд за фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Всего на 90-м «Оскаре» у фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» было семь номинаций.

Героиня фильма Милдред Хейс, через несколько месяцев после того как местная полиция не нашла убийц ее дочери, арендует на въезде в город три билборда с посланием к шерифу Уильяму Уиллоуби. Впоследствии в ситуацию оказывается втянут его заместитель, инфантильный и склонный к насилию офицер Диксон, после чего борьба между Милдред и властями города усугубляется.

В номинации также были представлены Салли Хокинс («Форма воды»), Марго Робби («Тони против всех»), Сирша Ронан («Леди Бёрд») и Мэрил Стрип («Секретное досье»).

Британский актёр Гари Олдмен получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Темные времена».

Всего на 90-м «Оскаре» у фильма было шесть номинаций.

Действие в картине происходит в начале Второй мировой войны. Это история о том, как решалась судьба западной Европы, когда новоиспеченный премьер-министр Уинстон Черчилль пришёл к власти. В фильме рассказано о том, как ему пришлось сделать выбор между тем, чтобы заключить мир с Германией ценой свободы нации или воззвать к героическому сопротивлению и сражаться. Роль, Уинстона Черчилля исполнил Гари Олдмен.

В номинации также были представлены заявивший о завершении актёрской карьеры Дэниэл Дэй-Льюис («Призрачная нить»), Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»), Дэниэл Калуйя («Прочь»), Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»).

Мексиканский режиссёр Гильермо дель Торо получил «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Форма воды».

Также в номинации «Лучший режиссёр» были представлены Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»), Грета Гервиг («Леди Берд»), Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Джордан Пил («Прочь»).

Теги: #Оскар
Источник: Псковская Лента Новостей
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