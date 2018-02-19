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«Нелюбовь» Андрея Звягинцева осталась без «Оскара»

Премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке получила лента «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяна Лелио, пишет «Интерфакс». В этой номинации участвовала российская картина «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева.

В фильме «Фантастическая женщина» рассказывается история Марины, которая раньше была мужчиной по имени Даниэль. Героиня отправляется со своим возлюбленным в путешествие, во время которого тот погибает. Она становится главной подозреваемой в его гибели, вследствие чего Марине предстоит пройти череду унижений.

Номинация фильма Звягинцева на «Оскар» - вторая в карьере режиссера. В 2015 году в список претендентов на награду был включен его фильм «Левиафан».

Вручение юбилейной 90-й премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.