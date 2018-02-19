В России и мире

Россиян не пустят на избирательные участки на Украине

МВД Украины заявило, что не пустит россиян в консульства и посольства для голосования на выборах президента России. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства.

«В воскресенье, 18 марта... режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан России для голосования на выборах», - говорится в сообщении, пишет «Газета.ру».

Такое решение ведомство объясняет тем, что не признает проведение выборов в Крыму, которые Киев считает своей территорией.

«Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане России в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут», - сообщили в МВД.

Министерство призвало россиян «не провоцировать ситуацию» и подчиниться «законным требованиям Украины».