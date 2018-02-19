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Проголосовавшим на выборах президента России в Крыму дарят медали

Проголосовавшим на выборах президента России в Крыму дарят памятные медали и выдают удостоверения, пишет «Лента.ру».

«Для того, чтобы привлечь или популяризировать сегодняшние выборы на избирательных участках раздают всем проголосовавшим медали с надписью «Севастополь» и выдают удостоверения как участникам референдума 2014 года», - сообщает корреспондент радиостанции «Говорит Москва».

В документе говорится, что гражданин - участник референдума 2014 года. Медали и удостоверения выдают только тем, кто уже проголосовал.

В этом году на полуострове стартовали первые в истории Крыма выборы президента России. На выборах Крыму аккредитованы более 40 международных наблюдателей из 20 стран мира, в том числе из Израиля, Испании, Италии, Германии, Швеции, Кипра, Норвегии, Дании, Украины. Вечером 17 марта в Симферополь прибыла французская делегация.