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В России и мире

Главы иностранных государств поздравили Владимира Путина с победой на президентских выбора

20.03.2018 10:47|ПсковКомментариев: 1

Владимир Путин продолжает получать поздравления с победой на выборах президента РФ от лидеров иностранных государств, передает «Интерфакс». Так, уже состоялись телефонные разговоры с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Кроме того поздравительные телеграммы Владимиру Путину направили канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Республики Куба Рауль Кастро, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

При этом президент США Дональд Трамп не стал поздравлять Владимира Путина с победой на выборах. Между тем, представитель Белого дома Томас Гидии ранее заявил, что результаты выборов не стали неожиданностью: «Мы будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем накладывать санкции, если Россия будет угрожать нашим интересам. Но мы также будем искать возможность для совместной работы в случаях, когда это соответствует нашим интересам».

Напомним, выборы президента России состоялись 18 марта. По итогам подсчета более 99% голосов избирателей около 77% избирателей проголосовали за Путина.

Теги: #выборы президента #Выборы 2018 #РФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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