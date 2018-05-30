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Поклонская раскритиковала поездку княгини Марии Романовой по Крымскому мосту

03.06.2018 19:32|ПсковКомментариев: 2

Наталья Поклонская раскритиковала поездку княгини Марии Романовой и князя Георгия Михайловича по Крымскому мосту, пишет «Российская газета». «Воистину очень хорошо, когда иностранные граждане, рекламируя себя, рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей», - отметила Поклонская на своей странице в социальной сети Facebook.

Депутат Госдумы считает, что «самопровозглашенные "государыни" и "цесаревичи" приезжают в Крым с непонятными целями, а крымчане принимая их и оказывая им знаки внимания, выставляют себя на всеобщее посмешище». Поклонская также посоветовала «поглубже взглянуть в историю и понять, кого мы пытаемся восхвалять и почитать».

Между тем, РИА Новости сообщает, что великая княгиня Мария Владимировна и ее сын князь Георгий Михайлович, покидая крымскую землю, пообещали способствовать признанию российского Крыма в мире.

Как сообщалось ранее, в конце мая в Крым с визитом прибыли Мария Романова и ее сын Георгий Михайлович. 2 июня они проехали по открытому недавно Крымскому мосту. За рулем автомобиля Lada находился князь, а Романова была на заднем сидении.

Мария Владимировна - единственная дочь Владимира Кирилловича Романова и внучка великого князя Кирилла Владимировича (двоюродного брата Николая II).

Теги: #Крым
Источник: Псковская Лента Новостей
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