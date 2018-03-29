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В конце апреля в Пскове пройдет Фестиваль русской музыки

Плеяда талантов и яркая музыкальная палитра развеют зимнюю хандру на 44-м Фестивале русской музыки имени М.П.Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова, который пройдет с 20 по 22 апреля в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, более 40 лет назад идея проведения фестиваля получила поддержку многих культурных деятелей страны и Псковской области. Особое влияние на формирование духа фестиваля оказали народные артисты СССР Ирина Архипова и Евгений Нестеренко. С момента создания и по наши дни на фестивале прозвучало более тысячи музыкальных произведений великих русских композиторов. 44-й фестиваль продолжает развивать многолетние традиции и привносит нотку современности.

Откроет фестиваль сюита С.С. Прокофьева - старинная история любви Ромео и Джульетты. Тему борьбы с фатальной судьбой продолжит четвертая симфония П.И.Чайковского - первое драматическое произведение в русской симфонии.

Концерт под управлением полюбившегося зрителям дирижера Николая Хондзинского исполнит симфонический оркестр Псковской областной филармонии.

Сказочный, почти фантастический колорит второго дня фестиваля создаст оркестр Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова под управлением Алексея Васильева. Одна из наиболее ярких «восточных» партитур Н. А. Римского-Корсакова, «Шехеразада», погрузит зрителя в атмосферу звучания восточной музыки. Во втором отделении прозвучит сюита М.П.Мусоргского «Картинки с выставки» - уникальная сюита, сотканная из фортепианных миниатюр-картинок.

Завершит фестиваль концерт латвийской группы DAGAMBA «Прогрессивная классика». Группа DAGAMBA смешала классическую музыку и рок-н-ролл, добившись яркого успеха. Неоднократные номинанты премии Золотой микрофон, DAGAMBA участвовали в конкурсе Евровидение 2012, а так же успели выступить на крупнейшем итальянском фестивале «Artisti in Piazza».

В галерее «Цех» в дни фестиваля откроется выставка фотографа Анны Данилочкиной «Земля особого назначения», на которой будут представлены фотографии Соловецких островов. У Соловецких островов особое назначение в истории Русской земли. Это чувствует каждый, приезжающий сюда с открытым сердцем. Ни в каком другом месте не кричат безгласные камни. Нигде больше не разговаривает штилевое море, и нигде не поют в безветренный день деревья. Задача путешественника – не заглушить эту немую речь, услышать в этой тишине повесть: страшную, но заманчиво-восхитительную, пугающую, но жизнеутверждающую.

В этом году организаторы дарят всем возможность стать не только зрителями, но и участниками фестиваля! Каждый желающий сможет исполнить любимые мелодии за фортепиано прямо на улице в проекте «Музыка для всех».

Билеты на сайте: http://philpskov.ru/afisha/ и в кассе филармонии.