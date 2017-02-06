На смерть месячного проездного

Когда-то давно, еще до великой революции, в губернском Пскове ходил конный трамвай. Теперь о псковском трамвае, как и по-европейски мощеных улицах и тротуарах, напоминают только старые поблекшие фотографии.

Трудно сказать, что мешало Пскову приобрести удобные линии электрических травмаев: узкие улицы, отсутствие мостов или нежелание тогдашних коммунистических властей заморачиваться сложной логистикой движения по кругу. Трамвай - экономный и экологически чистый вид общественного транспорта, но обзавестись таковым Пскову была не судьба.

В семидесятые власти, согласно генеральному плану, планировали запустить в Пскове троллейбусное сообщение. Троллейбус тоже экологичен, и не нужно прокладывать рельсы. И, вероятно, троллейбус, согласно все тому же генеральному плану, все-таки рано или поздно появился бы в областном центре, да вот не задача - в середине восьмидесятых самый главный план государства полетел ко всем чертям. Воистину, хочешь насмешит Бога, расскажи ему о своих планах. В девяностых само плановое государство приказало долго жить.

И остался губернский Псков с единственным видом общественного транспорта эпохи «невидимой руки рынка» - раздолбанными вонючими автобусами марки «Икарус». Поначалу с ними пытались конкурировать частные маршрутки - тесные душегубки типа «Газель», но постепенно самое крупное транспортное предприятие города вытеснило всяких конкурентов, к тому же желтые «Икарусы» сменили вполне комфортабельные белые турецкие «Мерседесы», а потом появились и автобусы прочих фирм - поношенные, списанные в мегаполисах, приобретенные за копейки, но еще вполне добротные (сойдут по сельской местности), и новенькие отечественные «ЛиАЗы» да белорусские «МАЗы».

Все это я к тому, что «Псковпассажиравтотранс» в нулевые превратился, по существу, в монополиста, которым, по большому счету, всегда и был, и, видимо, в ближайшие годы останется. Значение общественного транспорта в крупных городах нельзя переоценить. Десятки тысяч людей передвигаются с утра на работу и вечерами домой. Именно по уровню общественного транспорта, по его удобству и логистике, гости создают свое первое впечатление о городе, его среде обитания и культуре. Во многих европейских городах общественный транспорт, по сути, - единственный способ передвижения, поскольку решает проблему пробок и загазованности, то есть наличия комфортной городской среды, и в итоге - самого качества жизни. И, когда на вокзале вас встречает замызганный от колес до крыши вонючий автобус с грязным полом и грубы- это визитная карточка Пскова.

Вот почему споры о городском автобусе столь актуальны. В условиях, когда в городе существует транспортное предприятие-монополист, обсуждение его работы попросту неизбежно, поскольку житейски насущно для тысяч горожан. Понятно, что начальники не ездят общественным транспортом, предпочитая персональные «членовозы». Кажется, единственный известный истории случай передвижения автобусом городского главы - это казус Ельцина, когда он был первым секретарем Московского горкома КПСС, и один раз рекламно-показательно прокатился в автобусе в популистских целях. Наши нынешние главы в автобусах не катаются. И их понять можно. Еще ненароком нарвешься на грубость. Мало ли обозленных неадекватных людей? Еще в харю плюнут. Да и в «членовозе» гораздо комфортней. Но вот именно потому, что не ездят, они довольно смутно представляют себе, с чем каждый день сталкивается среднестатистический горожанин за свои кровные деньги. Двадцать рублей тоже на дороге не валяются. А если это пять поездок. Вот уже и сотенка. Посчитаем за весь месяц. Получается три тысячи. А если горожанин пенсионер, которому государство от своих щедрот отслюнявило тысяч восемь на прокорм и «все-про-все»?

Вот и получается, что тема автобуса -это не просто так, а чрезвычайно актуальная тема. Совсем не зря интернет наполнен жалобами и возмущенными воплями, спорами и пересудами. Людей волнует, как им ехать и за какую цену. Особенно, когда им вдруг объявляют о том, что цена за проезд опять повысится (на проездной и за билет), а в ближайшей перспективе вообще введут электронные карты, кондукторам вручат какие-то непонятные валидаторы, а бумажные проездные и рулонные билеты отменят, как отжившие свой век.

И уйдут старые добрые аналоговые проездные в прошлое. Да, а кроме всего прочего, некоторые остановки оснастят электронными табло, и счастливые обладатели смартфонов, скачав специальное приложение, смогут отслеживать движение маршрутов на экране. Обо всем этом поведал нам директор «Псковпассажиравтотранса» Александр Гизбрехт.

И тут бы всем возрадоваться: ну, наконец-то прогресс придет в древний Псков, но жители, судя по их первой реакции на форумах, совсем не обрадовались, а, наоборот, высказали неодобрение и скепсис. Потому что, назовем уж вещи своими именами, под видом электронных карт и валидаторов им решили втюхать полный тариф. А если выразиться еще более точно - отменить нафиг проездные билеты вообще!

«Псковпассажиравтотранс», видишь ли, не устраивает, что невозможно отследить, сколько поездок совершил пассажир по бумажному билету. А вдруг он к середине месяца уже это проездной окупил? И следующие полмесяца ездит как бы бесплатно? Ну, не совсем бесплатно, конечно, все-таки по проездному, который оплачен, но его поездка в среднем стоит десять рублей. А это непорядок. Должна стоить 23 или 22 рубля. Вот введем карты, и тут уж все и всех сосчитаем.

По моему мнению, отмена проездных - это сокрушительный удар по потребителю, постоянному пассажиру. Ведь что такое проездной билет? Это фактически некий общественный договор между предприятием и горожанами. Предприятие оптом продает услугу сразу десяткам тысяч людей, получая в кассу круглую сумму на развитие предприятие, закупку ГСМ и зарплату работникам. Пассажиры фактически осуществляют предоплату, и да - дальше у них душа не болит, по проездному билету можно ездить с пересадками по городу, который вообще-то раскидан на несколько районов по довольно большой территории. Проездной - это удобно, и в целом для большинства дешевле, чем платить каждый день. Тот, кто пользуется автобусом редко, предпочитает железные деньги. Все предельно логично.

Отмена месячного проездного билета ломает эту логистику через колено, сразу и напрочь. Зачем человеку покупать электронную карту, если она не предоставляет ему потенциальную скидку? За одну поездку он может и монетой заплатить, и начнет тупо экономить, то есть ходить пешком. Там, где это возможно.

Нетрудно представить, к чему приведет отмена ежемесячных проездных. Полупустые автобусы в бывшие «часы пик», толпы пенсионеров, дружно переходящих на скандинавскую ходьбу, процветание такси, поскольку семейные поездки на автомобиле все равно удобней, чем на автобусе.

Я, конечно, не экономист, и, возможно, ошибаюсь, но только мне одному кажется, что о миллионах наличных рублей в начале каждого месяца «Псковпассажиравтотранс» просто забудет?

Вот они и рулят, эффективные менеджеры на «Лэнд Крузерах», сданных в аренду вверенному предприятию, которое было монополистом, а станет банкротом. И возникает вечный вопрос: а просчитали ли менеджеры на джипах все риски? Я уж молчу о такой вещи, как социальная напряженность, которая возрастет в разы.

Пенсионеры, конечно, сразу не помрут, особенно, если перейдут на скандинавскую ходьбу, которую так любит пропагандировать нашу губернатор, а вот транспортный монополист, возможно, и загнется. И какая-нибудь продвинутая девица в папином «Лэнд Крузере» отследит в смартфоне движение последнего псковского автобуса.

Саша Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей