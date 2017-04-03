«Руки прочь от нашего болота!»

В минувшую субботу в Сквере искусств, псковичам больше известном как раздолбанный пятачок на Четырех углах, с некоторых пор считающимся у нас гайд-парком, прошел митинг против повышения кадастровой стоимости земельных участков и многократного роста земельного налога. В отличие от нашумевших акций Навального 26 марта, митинг дачников 1 апреля был разрешен властями и собрал не молодежь, а по преимуществу людей пожилых. В качестве организатора и основного ньюсмейкера выступала председатель исполнительного совета региональной общественной организации «Комиссия по садоводствам» Анна Войченко. Напомню, что общественница известна по участию в мероприятиях Общероссийского народного фронта и праймериз «Единой России», а вот ныне выступает на протестном поле и приглашает на акцию. Кстати, как говорят мои коллеги — журналисты, на госпожу Войченко оформлены 19 участков в шести садоводческих товариществах, которые постоянно продаются, что отчасти объясняет заинтересованность общественницы в заявленной теме повышения кадастровой стоимости земельных участков и многократного роста земельного налога. К садоводам и профсоюзам присовокупились представители сразу нескольких политических партий - «Родина», КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия». Тут интересно, что на антикоррупционную акцию в прошлое воскресенье эти партийцы не пришли — то ли побоялись, то ли просто «проспали», а теперь, похоже, очнулись от спячки и вышли с флагами и плакатами на акцию садоводов. Представителей «партии власти» замечено не было. Суровые пенсионеры держали в руках плакаты с требованиями типа: «Не ройтесь в кармане народа! Ищите в своем!» или «Руки прочь от нашего болота!».

Что заставило этих людей, многие из которых наверняка голосовали за Путина и «Единую Россию», вдруг выйти на улицу? А старый, как мир, вопрос о земле. Некая аудиторская контора за семь миллионов бюджетных рублей произвела оценку псковских земель, в том числе и земель общего пользования в СНТ — в садоводческих некоммерческих товариществах. В результате 22 ноября 2016 года администрация региона выпустила постановление, согласно которому кадастровая стоимость земли на Псковщине в среднем выросла в 25 раз, что, по сути, ставит крест не только на деятельности садоводческих товариществ, но и бьет по карману каждого дачника, который в ближайшие месяцы выложит за свои сады и теплицы кругленькую сумму — тысяч в двадцать рублей. Естественно, большинство дачников такая перспектива привела в смятение, а кого-то, быть может, и в настоящее отчаянье: как же так? Ведь последней радости лишают! Куска землицы, в который вбуханы годы тяжелого труда, тонны навоза и литры пота.

Власть не сразу, но осознала свой очередной косяк, и на совещании с главами районов губернатор Турчак объявил, что намерен сделать садоводам «подарок» и снизить ставки земельного налога на 0,1%. Лично я так и не понял, что это, искренняя убежденность в том, что облагодетельствовал подданных, или такое изощренное издевательство? Никаких сомнений не вызывает только одно: и федеральная власть, и власть региональная продолжают решать свои проблемы за счет простого народа, который откуда-то, из какого-то неведомого загашника, вот должен вынуть и положить кругленькую сумму. А откуда? Пенсии-то больше не становятся. Правительство кидает подачки, которые тут же сжигает инфляция. Власти же умудряются изобретать все новые способы извлечения денег из населения. Сначала был скандальный сбор на ОДН, прозванный «бассейном»; теперь вот удар по садоводам и огородникам. Власть вообще понимает, что творит?

Возможно, для чиновника средней руки или депутата сумма в двадцать тысяч и вполне посильный побор, хотя двадцать тысяч на дороге не валяются даже для того, кто разъезжает на «Ленд Крузере». А вот для большинства пенсионеров, добирающихся до своих СНТ на пригородном автобусе, — это непосильный побор, который просто неоткуда взять. Какать ассигнациями, увы, никто из крестьян пока не научился. Что же остается? Бросить свой участок на разорение? По новым кадастровым расценкам его все равно никто не купит, а платить неподъемный земельный налог, значит, роскошествовать на любимой даче себе в убыток. Всякий ли пскович готов к подобной «роскоши»?

Словом, мы в очередной раз, на ровном месте (и повторюсь: за семь миллионов бюджетных рублей) получили неминуемый рост социальной напряженности и мегатонны негатива и праведного возмущения в адрес власти. Я внимательно следил за лицом Турчака, когда он объяснял чуть не расплакавшейся дачнице, почему нужно повышать кадастровую стоимость земель. Знаете, это была полнейшая уверенность в собственной правоте. И полное непонимание того, чего же от него хотят. Ни тени сомнения на челе государственного мужа. Что свидетельствует только об одном: власть и народ живут сегодня в абсолютно параллельных, не сообщающихся реальностях.

Между этими двумя реальностями вроде бы прозрачная, а на самом деле совершенно непроницаемая стена. Что-то вроде пуленепробиваемой стеклянной двери. Возникает иллюзия, что через эту препону можно до власти докричаться, в чем-то ее убедить. И народ кричит, срывая голос: «Мы так не можем! У нас не получится!». А власть в лучшем случае слышит что-то своё: «0,1%, ТСЖ»; а в худшем — вообще ничего не слышит, а видит исключительно искаженные гневом лица, которые для власти как причудливые рыбы в аквариуме: чего-то лупят глаза, открывают рты, а чего они там хотят — ну, совершенно не интересно. И вообще, а не засунуть ли в это болото с какими-то непонятными жителями электрический кипятильник? Может, уха получится, хоть какая-то будет польза? «Кипятильник» - это, понятно, такая метафора, но именно его раз за разом и засовывают: то приснопамятный «бассейн ОДН», то теперь вот - задранный до небес земельный налог. Что будет дальше?

Судя по всему, наши чиновники, выросшие в изяществе северной столицы, просто не способны постичь психологию местного человека, его грубой и посконной правды. Кто он, среднестатистический скобарь? В подавляющем большинстве своем потомок выходцев из деревни или сам в прошлом деревенский житель, в годы промышленного советского строительства переселившийся в город. До сталинской индустриализации тридцатых годов Россия оставалась сугубо крестьянской страной, где земля была высшей ценностью, самым главным богатством. Подобное отношение к земле нельзя вытравить и через три поколения. Именно поэтому, пресловутые шесть соток стали для новоявленных городских жителей настоящей отдушиной. Люди были готовы брать и облагораживать любые пустоши, любые перелески, выкорчевывать пни, пахать и унавоживать сутками, как китайцы, возиться с каждой пядью, рыть колодцы, с любовью отделывать свои щитовые домики, сажать овощи и фруктовые деревья, - все для того, чтобы осенью собрать свой собственный — вкуснейший! - урожай, и закатать его в трехлитровые банки в виде компотов, солений, варений и джемов.

Так народ боролся не только с советским дефицитом, но и за свою собственную идентичность — человека с землей, каждый сантиметр которой обработан и увлажнен собственными натруженными руками. Да это ж и был в некотором смысле тот самый потерянный крестьянский Рай, восстановленный и расцветший на ухабах садоводческих товариществ. В катастрофические ельцинские годы эти садовые участки и убогие буквально спасли от голодной смерти не одну семью. Да и сегодня — немалое подспорье для семейного бюджета. Кто добровольно откажется от собственной, без пестицидов и ГМО, клубники? От выращенных собственными руками кабачков и помидоров? От яблок, которые не сравнить с польскими, магазинными? Свое — оно завсегда вкуснее.

Лично я никогда не понимал, как можно наше короткое северное лето потратить на то, чтобы все выходные и не только проторчать на огороде кверху задом? А вот настоящим скобарям не понять, как можно иначе? Ведь в этом смысл их жизни, переданный по наследству, генетически. Вон уж старички, внешне вроде бы на последнем издыхании, а лезут, толкаясь, в пригородный автобус, прут на любимую дачу котомки с саженцами, ищут труда и отдохновения на своей сокровенной землице. И все это не просто такой экстремальный спорт для пожилых, а мощнейший стимул жизни. Лиши их сейчас этой земли, и ведь перемрут, как мухи. От безделья и бессмыслицы существования. Нет, наша власть определенно не понимает, на что замахнулась. И, видимо, понять, просто не в состоянии. Глухо.

Значит, что? Будем вымирать?..

Саша Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей