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Реплика Донецкого: Водка «Сельцо Михайловское»

На днях бывшему главе Псковщины Евгению Михайлову исполнилось 55. Юбилей не круглый, но красивый. Две пятерки. Было бы приятно сказать, что это высшие баллы за два губернаторских срока.

Однако сама политическая реальность вынесла экс-губернатору Михайлову свою нелицеприятную оценку. Две попытки вернуться в региональную политику, на парламентских выборах 2016-го года и муниципальных 2017-го, закончились для Евгения Михайлова полным фиаско. Сначала экс-губернатор хотел стать депутатом Псковского областного Собрания, затем - мундепом Псковской городской Думы. И оба раза у него ничего не получилось.

Не станем вдаваться в подробности, почему так вышло, и кто виноват? Сам Михайлов, сделавший ставку «не на ту партию» и «не тех персонажей», или козни влиятельных недругов из «Кремлевского пула», поставивших кандидатуре Михайлова жесткий административный заслон. Важно, что по факту Евгения Эдуардовича до выборов даже не допустили, несмотря на развешанные по Пскову баннеры с его портретом. Вышел обидный фальстарт, умноженный на скандал, тем более показательный, что возвращался в региональную политику не абы кто, а все-таки государственный человек, руливший областью на переломном этапе российской истории - между поздним Ельциным и ранним Путиным.

Казалось бы, ну кому мог нынче помешать мундеп Михайлов? С какого перепугу? Ан нет! В процесс вмешались некие могущественные силы и завернули незадачливого претендента. Камбэк не случился, и стал наш Михайлов одним из многих российских губернаторов-невозвращенцев. Иных уж нет, а те - далече, как губернатор Кировской области Белых или губернатор Сахалина Хорошавин. Вопрос, меж тем, остался: по какой причине старый проверенный «кадр», успевший «повоевать» даже в Донбассе, не вписался в новый формат власти? И здесь уместно немножко поностальгировать и, как говорится, сличить реалии.

Нынче Евгений Михайлов - фигура полумифическая, легендарная: не то герой, не то сатир, он избрался главой региона в лихие 90-ые, на самом пике либеральных реформ президента Ельцина, когда в стране недолго, наобум и вкось, но действовала прямая демократия, институт настоящих, а не имитационных выборов. Разумеется, во многом Михайлову просто повезло, ведь сам исторический момент благоволил оппозиции, молодой да дерзкой, воспринимавшейся большинством как реальная альтернатива действующей власти.

Сейчас в это трудно поверить, но в ту пору ЛДПР во главе с харизматичным Владимиром Вольфовичем Жириновским воспринималась именно как оппозиция, и отнюдь не опереточная. Евгений Михайлов, аккумулировав протест одуревшего от гайдарочубайсовских реформ населения, в образе мультяшного Таракана из сказки Чуковского, прошмыгнул-таки в узкую щель вдруг открывшихся возможностей и на восемь лет стать полноправным хозяином региона (помните граффити, которым были изгажены все стены древнего града ?). И не просто надписью на заборе, а полноправной частью региональной элиты, тем «избранным», кто определяет экономическую и политическую жизнь региона, его базис и надстройку.

И это никакие не гиперболы. Губернаторы тогда были куда более самостоятельными и мощными фигурами, чем нынче. Они заседали в Совете Федерации, контролировали госграницу, изменяли в угоду себе местное законодательство, гнобили несогласных и открывали алкогольные производства. Какой напиток на вкус был жестче и противней - водка «Пушкин» или «Сельцо Михайловское»?

Бесконечные информационные войны сотрясали медиа-пространство, было шумно и весело. Оппоненты отвечали сторицей, то бишь в борьбе за власть поддерживали непокорных мэров, открывали независимые медиа-холдинги и вели отчаянную контр-пропаганду. Все это было чревато вероятным провалом на живых выборах, что в итоге и случилось: в 2004-м Михайлов внезапно проиграл своему «заклятому другу» Михаилу Кузнецову. И беда не в том, что проиграл, а в том, что выпал из кадрового резерва. Похоже, навсегда.

Так склеилось, что вылет Михайлова из большой региональной политики совпал с началом политического переформатирования страны. Произошло оно не сразу, а постепенно, полностью сложившись к концу нулевых, но сегодня уже абсолютно невозможно представить себе ни открытой, на потребу публике, конфронтации между мэром и губернатором, ни какого-то внезапного кадрового кульбита. Губернаторы спускаются в регионы сверху, как посланники небес, а выборный фильтр призван лишь легитимизировать высочайшее президентское назначение. Местная полит-ойкумена зачищена и причесана, как в выставочном заповеднике, и каждый сверчок знает свой шесток. Ни одна тля с усами не проскочит.

Что делать в этом насквозь пастеризованном, выморочном ландшафте всклокоченному гостю из прошлого?

Саша Донецкий