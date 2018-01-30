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Блоги / Алексей Овчинников

Не пора ли попросить о снижении тарифов на электроэнергию?

30.01.2018 09:09|ПсковКомментариев: 5

Похоже, никого уже не удивляет, что цены в России на электроэнергию постоянно растут. Все привыкли, что киловатт в нашей стране почему-то дороже, чем в Казахстане или Белоруссии, хотя все понимают, что стоимость энергоресурсов драматично отражается на стоимости коммуналки, продуктов питания, да вообще всего, за что приходится платить. Казалось бы, говорим о трудных временах и необходимости волшебного пинка для экономики, но едва ли дорожающую электроэнергию можно записать в подобные катализаторы.

Впрочем, даже тут нашлось место для чудес. В некоторых регионах электричество все-таки дешевеет. Так, с июля прошлого года существенно снизились тарифы на электроэнергию в пяти регионах Дальнего Востока. Новый базовый тариф на электроэнергию установили для Чукотки, Сахалина, Якутии, Магаданской области и Камчатки. До снижения бизнес в этих регионах платил в среднем по 6-13 рублей за каждый киловатт, теперь – по 4 рубля.

Кто компенсирует эту разницу энергосбытовым компаниям? Государство, конечно. С помощью субсидий. И на эти цели планируют выделить 48 млрд рублей!

Эффект получился ожидаемым. Потребители тут же заметили снижение издержек. В среднем на Дальнем Востоке издержки по промышленности за полгода снизились на 1-1,5%, а на энергоемких производствах и вовсе на 25-30%. Якутия, к примеру, уже отчиталась, что сэкономила 14,5 млрд рублей за счет выравнивания энерготарифов в ДФО. Сэкономленные деньги направят на социальные нужды. Жители соседних регионов читают такие новости и… рыдают. От зависти, разумеется.  

Особенно хорошо устроилась Бурятия, где стоимость электроэнергии снижали уже два раза! И теперь Республика входит во вторую десятку регионов страны с наиболее низкими ценами на свет.

Но и это еще не все. Правительством РФ принято решение с 1 июня 2018 года повысить стоимость электроэнергии для всех субъектов РФ примерно на 4%. Для всех, кроме Бурятии. Республику не будут трогать до лета следующего года. Потому что там очень настойчиво об этом попросили.

А недавно о грядущем снижении цен на электроэнергию для малого и среднего бизнеса объявили в Карелии. Республику включили в состав территорий ценовых зон, и теперь там ждут снижения стоимости ключевого энергоресурса на 20%. За снижение тарифов на электричество дружно боролись и предприниматели, и местные власти. Боролись не зря. 19 января Дмитрий Медведев подписал постановление о том, что Карелия включена в список территорий, где действуют особая система ценообразования на электроэнергию.

Может быть, нам тоже пора попросить снижения цен на электроэнергию и особых условий? Мы очень много в последнее время слышим громких слов о необходимости оптимизации межбюджетных отношений, выравнивания уровня бюджетной обеспеченности всех территорий страны. Хочу заметить, что и со стоимостью электроэнергии вышла какая-то страшная несправедливость, с которой давно пора разобраться.

О том, что тарифы на электричество во всех регионах должны быть примерно одинаковыми, в свое время говорила глава Совфеда Валентина Матвиенко. Она обратила внимание, что до сих пор не отработана система экономически обоснованных тарифов. Пока тут действуют, по ее словам, по принципу «как бог на душу положит». Между тем, обоснованная методика уже давно необходима.  

Помнится, руководство РАО «ЕЭС», объясняя необходимость приватизации энергетики в начале нулевых, обещало, что российские потребители в конечном итоге смогут сравнивать тарифы у различных сбытовых компаний и переходить от одного поставщика к другому, как будто это сотовый оператор или интернет-провайдер. Ничего даже близко похожего так и не произошло.

А произошло вот что. Размеры тарифов на электроэнергию в российских регионах имеют значительные отличия. Дороже всего свет обходится в Нижегородской области, дешевле всех – платят жители Иркутской области.

Эксперты объясняют, что разница между тарифами в различных субъектах Российской Федерации обусловлена в основном объемом, так называемого, «перекрестного субсидирования». Под понятием «объем перекрестного субсидирования» понимается компенсация части затрат за электрическую энергию потребленную населением за счет прочих потребителей (промышленность, малый и средний бизнес). У нас с этим проблема, потому что той самой промышленности мало, и основные потребители – это население.

И вот в чем еще несправедливость. На большей части территории России электроэнергия поставляется потребителям с оптового рынка. Разделяют ценовые и неценовые зоны оптового рынка. Но не везде цена электроэнергии формируется на конкурентной основе механизмами оптового рынка. На части территории Сибири и практически всей территории Дальнего Востока оптового рынка электроэнергии нет вообще.

В неценовых зонах конкурентное рыночное ценообразование на данный момент считается невозможным в силу различных причин и поэтому покупка на оптовом рынке осуществляется по регулируемым государством ценам, а значит, регулируется и цена поставки конечному потребителю.

Остальным регионам, в том числе и Псковской области, приходится покупать электроэнергию по нерегулируемым ценам. И наши предприниматели, да и население тоже, нередко сетуют, что тарифы у нас в итоге получаются довольно обременительные. Да, можно долго говорить об изношенности сетей, об удаленности многих малонаселенных пунктов, о неэффективной Дедовичской ГРЭС, в общем, обо всем том, что опосредованно или напрямую приводит к высоким расценкам на электроэнергию.

Но в других регионах как-то смогли доказать, что тарифы нужно снизить! Нам ведь тоже есть, что предъявить правительству: мы - приграничный регион, у нас есть энергоемкий электротехнический кластер, нам нужно поднимать особую экономическую зону в Моглино, да и в целом, промышленность развивать надо и производственный бизнес мотивировать. Да и в сельском хозяйстве аграрии стонут от издержек по электроэнергии. Да, в конце концов, мы просто... бедные. Факты неумолимы: наш регион - вымирающий и плохо зарабатывающий. Дотационный. 

А все почему? Потому что сегодня в Псковской области, увы, не самые привлекательные с точки зрения развития бизнеса тарифы на электроэнергию, особенно если сравнивать с другими регионами, где соотношение энергопотребления и протяженности сетей другое. Так, может быть, есть смысл сгладить эти факторы через формирование единого тарифа, по крайней мере, в Северо-Западном федеральном округе?  Тогда регионы получили бы равные конкурентные  условия в привлечении инвестиций.

К тому же выгодные тарифы однозначно повысили бы инвестиционную привлекательность Псковской области, появились бы новые производства, вырос объем энергопотребления, что в свою очередь компенсировало бы возможные финансовые «потери» энергосбытовиков.  

Мечтать не вредно?

Алексей Овчинников

Источник: Псковская Лента Новостей
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