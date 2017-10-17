Трах-бабах - и нет его!

Псковская Лента Новостей представляет текстовую версию авторской программы Александра Савенко «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача, посвященная событиям и явлениям региональной политики, выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Гонки по вертикали». Как обычно по вторникам, говорим о самом интересном и важном в региональной политике - отмечаем, кто взобрался по «вертикали власти», а кто с нее летит вверх тормашками.

Центральные темы этого выпуска - отставка губернатора Андрея Турчака, представление его сменщика Михаила Ведерникова, причины крутых перемен во власти и их следствия, в том числе неожиданный поворот в карьере сити-менеджера Пскова Игоря Калашникова. И я начинаю «разбор полетов».

Итак, на минувшей неделе волна губернаторских отставок докатилась до Псковской области. О том, что глава нашего региона Андрей Турчак покинет свой пост досрочно, говорили давно. Как неоднократно отмечено, это вообще любимая забава псковской политической тусовки - гадать на кремлевской кофейной гуще по поводу возможной отставки очередного губернатора. Все предшественники господина Турчака столкнулись с этим феноменом, а его самого за последние лет 5-6 «отправляли» в отставку бесчисленное количество раз. Чаще всего, говорили о неминуемом повышении, добавляя про известную «легенду» появления «молодого человека из хорошей семьи» в Пскове - мол, это такая обкатка и трамплин перед взлетом в Москве. При этом сам губернатор не уставал раз за разом повторять: дескать, не дождетесь - никуда я от вас не уеду. По крайней мере, до 2019-го - года истечения полномочий и очередных выборов. Вот, например, что отвечал губернатор на вопрос нашей радиослушательницы всего-то год назад.

Радиослушательница: У меня к Андрею Анатольевичу такой вопрос: правда ли, что вы после выборов покинете пост губернатора?

Андрей Турчак (смеется): Нет, не правда... Я хотел бы вас успокоить, я не покину наш регион.

Александр Савенко: Даже готовы обозначить конкретный срок? В 2019 году будут следующие выборы.

Максим Костиков: Планируете доработать до конца?

Андрей Турчак: Обязательно, конечно.

Впрочем, уже весной этого года настроение регионального управленца как будто изменилось. В марте Андрей Турчак побил прежний рекорд Евгения Михайлова по продолжительности срока пребывания в кресле псковского губернатора (восемь лет с хвостиком), а уже в апреле он выступил с известным откровением «Два года до приказа»: с одной стороны, напомнил, что есть у него обязательства и контракт с населением до 2019 года, а, с другой - поведал, что, по его внутренним ощущениям и убеждениям, раз в 7-8 лет нужно что-то менять. И теперь хочется ему чего-то не обязательно даже большего, а просто другого. Как говаривала красавица Зося Синицкая, отшивая подпольного миллионера Корейко, не может она выйти за него замуж, так как именно сейчас у нее «какие-то искания, какие? - она и сама не знает».

Фильм «Золотой теленок». Зося Синицкая: И вот именно сейчас у нее какие-то искания. Искания. Духовная жажда какая-то.

Вот и губернатор Турчак по весне поведал публике: хочется чего-то другого, может быть, вернуться к семье - или опять тренером поработать. Впрочем, насчет возобновления тренерской карьеры - это все восприняли, скорее, как шутку. А вот что касается ожидания перемен в целом - тут всё было воспринято серьезно. Тем более, что прозвучали эти слова на фоне регулярных поездок губернатора на аудиенции у первых лиц государства.

Я и сам в «Гонках по вертикали» отмечал, что за достаточно непродолжительный срок Андрей Турчак повстречался едва ли не со всеми лицами, которые делают погоду в российской политике - от руководителя кремлевской администрации Антона Вайно, его зама Сергея Кириенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко до премьер-министра Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина. Выглядели все эти поездки как своеобразные смотрины в Москве.

Неудивительно, что в мае тема отставки губернатора, которого президент наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», вновь вошла в актуальную повестку. По крайней мере, столичные политологи ухода губернатора не исключали. Но - не случилось, и все решили, что, как минимум, до весны 2018-го, то есть до окончания президентской кампании, Турчак остается в Пскове. Пару недель назад политологический фонд «Минченко консалтинг» представил свежий рейтинг устойчивости региональных глав. Имя Андрея Турчака в списке «на вылет» не упоминалось. Политологи определили псковского руководителя в «желтую» группу середняков - дескать, отставка возможна, но ее вероятность не высока. По крайней мере, в ближайшее время.

Так что за поднятой в конце сентября волной губернаторских отставок мы наблюдали поначалу спокойно и отстраненно. Однако затем масса федеральных СМИ, в том числе авторитетных и влиятельных, сообщила о грядущем переходе Турчака на работу в Генсовет партии «Единая Россия». Информация неоднократно уточнялась и менялась - и вот тогда, когда возник большой знак вопроса (ибо по сообщениям тех же авторитетных масс-медиа, председатель «Единой России» Медведев кандидатуру Турчака не утвердил) - грянуло сообщение: Турчак больше не губернатор.

Трах-бабах - и нет его (песня «В каждом маленьком ребенке»)

Президент Владимир Путин уволил Андрея Турчака по его «собственному желанию». Вскоре стало известно, что проанонсированное назначение в Генсовет «партии власти» экс-губернатор все-таки получил. Таким образом, его командировка в Псков продолжительностью в восемь с половиной лет была закончена. Ну а временно исполняющим обязанности главы Псковской области Владимир Путин назначил ранее никак не связанного с регионом и никому у нас неизвестного 42-летнего заместителя полпреда президента на Северо-Западе Михаила Ведерникова.

Псковский народ тут же принялся искать логику в этом назначении - и не находил ее. Едва ли не единственное, что обращало на себя внимание - это то, что была восстановлена ситуация, при которой на местном политическом Олимпе вновь воцарился человек по имени Михаил и в возрасте сорок с небольшим. Напомню, что до Турчака губернатором был Михаил Кузнецов, и он покинул пост будучи практически в том же возрасте, в котором ныне находится Ведерников. Ну и вообще руководители Михаилы - это в традиции Псковской области. Во времена губернатора Михайлова вообще был период, когда едва ли не все ключевые должности занимали носители этого имени - мэр Хоронен, сенатор Маргелов, всесильный экс-губернатор и вице-спикер собрания Гавунас, депутат Госдумы-будущий губернатор Кузнецов, оппозиционер-неоднократный участник губернаторских выборов Брячак, вице-губернатор Ермолаев и так далее.

Если говорить серьезно... Хотя нет - давайте еще пару слов в качестве «лирического отступления». С назначением Ведерникова рухнула некогда выведенная мной так называемая репродуктивная версия появления псковских губернаторов. Напомню, глава нашего региона в 1990-е Владислав Туманов воспитывал одну дочь, у его сменщика Евгения Михайлова было двое сыновей, у следующего губернатора Михаила Кузнецова – трое. Андрей Турчак, едва приехав на губернаторство в Псков, стал отцом в четвертый раз. По всему выходило, что у следующего губернатора должно быть пять детей.

Мультфильм «Мешок яблок»: Четыре сыночка и лапочка-дочка.

Однако и тут с демографией вышел сбой. У господина Ведерникова, судя по информации в интернете, трое детей.

Михаил Ведерников с семьей. Фото: социальные сети

Короче, тенденций и закономерностей с назначением первого в новейшей псковской истории стопроцентного губернатора-варяга не прослеживается. Впрочем, подсказку тут дает само определение «варяг». Если посмотреть на свежеиспеченных врио губернаторов в различных регионах, именно это и бросается в глаза - отсутствие связи с регионами.

№№ Дата назначения врио Субъект РФ Имя, фамилия Предыдущее место работы 1 2 февраля 2016 Тульская область Алексей Дюмин Заместитель министра обороны. В прошлом сотрудник ФСО. 2 17 февраля 2016 Забайкальский край Наталья Жданова Председатель Законодательного собрания Забайкальского края. 3 29 февраля 2016 Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров Председатель правительства Республики Северная Осетия. 4 2 марта 2016 Тверская область Игорь Руденя Гендиректор ЗАО «РосЗерно». Ранее - директор департамента АПК правительства РФ. 5 27 июля 2016 Ярославская область Дмитрий Миронов Заместитель министра внутренних дел. Ранее служил в КГБ и ФСБ. 6 28 июля 2016 Кировская область Игорь Васильев Руководитель Росреестра. Ранее - аудитор Счетной палаты РФ. 7 28 июля 2016 Севастополь Дмитрий Овсянников Заместитель министра промышленности и торговли. 8 28 июля 2016 - 6 октября 2016 Калининградская область Евгений Зиничев Начальник управления ФСБ по Калининградской области. Ранее — сотрудник ФСО. 9 6 октября 2016 Калининградская область Антон Алиханов Заместитель председателя правительства Калинградской обл. Ранее - замдиректора департамента Минпромторга. 10 12 января 2017 Республика Адыгея Мурат Кумпилов Председатель Госсовета Адыгеи. 11 6 февраля 2017 Пермский край Максим Решетников Министр правительства Москвы. 12 7 февраля 2017 Бурятия Алексей Цыденов Заместитель министра транспорта. 13 13 февраля 2017 Новгородская область Андрей Никитин Генеральный директор Агентства стратегических инициатив. 14 14 февраля 2017 Рязанская область Николай Любимов Депутат Госдумы. Ранее - председатель ЗакСа Калужской области. 15 15 февраля 2017 Республика Карелия Артур Парфенчиков Директор Федеральной службы судебных приставов. 16 4 апреля 2017 Республика Удмуртия Александр Бречалов Секретарь Общественной палаты. Сопредседатель ОНФ. 17 6 апреля 2017 Марий Эл Александр Евстифеев Председатель арбитражного суда Московской области. 18 25 сентября 2017 Самарская область Дмитрий Азаров Сенатор от Самарской области, ранее - глава Самары. 19 26 сентября 2017 Нижегородская обл Глеб Никитин 1-й заместитель министра промышленности и торговли. 20 28 сентября 2017 Ненецкий АО Ал-др Цыбульский Заместитель министра экономического развития. 21 29 сентября 2017 Красноярский край Александ Усс Председатель Законодательного собрания Красноярского края 22 3 октября 2017 Республика Дагестан Владимир Васильев Заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единой России». 23 4 октября 2017 Приморский край Андрей Тарасенко Гендиректор ФГУП «Росморпорт» 24 5 октября 2017 Орловская область Андрей Клычков Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме 25 6 октября 2017 Новосибирская область Андрей Травников Мэр города Вологда. 26 9 октября 2017 Омская область Александр Бурков Депутат Госдумы («Справедливая Россия»). 27 10 октября 2017 Ивановская область Ст. Воскресенский Заместитель министра экономического развития. 28 12 октября 2017 Псковская область Михаил Ведерников Заместитель полпреда президента в СЗФО.

Так что в назначении варяга нет ничего удивительного: это, как говорится, тренд. Еще больше света на мотивы назначения Михаила Ведерникова пролил полпред президента России в Северо-Западном округе Николай Цуканов. Представляя в пятницу псковичам нового руководителя, полпред охарактеризовал своего теперь уже бывшего зама как человека опытного, надежного, готового к диалогу и неукоснительно выполнявшего поручения президента.

Из сказанного полпредом президента Путина также отмечу слова о том, что губернатору Турчаку приходилось работать в достаточно непростой общественно-политической ситуации. При этом господин Цуканов подчеркнул наличие в регионе оппозиции, неподконтрольных власти средств массовой информации и свободу слова. По его мнению, это замечательно и стимулирует власть к работе.

Николай Цуканов: Непростая общественно-политическая ситуация поддерживалась в регионе оппозиционными СМИ и оппозицией. Но это замечательно. Это всегда стимулирует к работе. Это означает, что свобода слова присутствует в регионе, а это нормальное стартовое начало.

Отмечу, что губернатор Андрей Турчак был достаточно открыт для общения, в том числе с представителями СМИ - остается выразить надежду на то, что и его сменщик - Михаил Ведерников, войдя в курс дела, выстроит нормальные отношения с различными институтами гражданского общества, в том числе масс-медиа. Причем делать это, а также решать другие задачи, ему предстоит в условиях цейтнота. Как я уже отмечал во вчерашней статье «Задачник для врио губернатора», уже совсем скоро начнется главная избирательная кампания страны - президентская, а менее через год исполняющему обязанности главы необходимо заручиться поддержкой псковичей на выборах. Будущее господина Ведерникова зависит от того, насколько успешно он справится с задачами в марте и сентябре 2018 года, а успех на выборах в свою очередь во многом будет зависеть от того, насколько быстро и грамотно управленец войдет в курс проблем и рабочий ритм. При этом мало кто сомневается в том, что и Владимир Путин, и сам врио губернатора победят; весь вопрос в проценте - он явно не должен быть ниже, чем был у предшественника господина Ведерникова. Самая главная задача на первое время - войти в курс проблем, о чем сам врио губернатора заявил в первый же день в Пскове.

Михаил Ведерников: Я честно признаюсь, что Псковская область - регион для меня новый, несмотря на то, что я родился на Северо-Западе. В этой части рассчитываю на вашу поддержку для того, чтобы максимально быстро можно было с регионом познакомиться и погрузиться в проблематику. И совместно решать все проблемные вопросы.

А проблемных вопросов вагон и маленькая тележка - как я отмечал в том же материале на ПЛН, помимо традиционных задач по социально-экономическому развитию, выполнению президентских указов и прочих, общих для всех губернаторов, вопросов, перед новым псковским руководителем стоит целый ряд специфических, сугубо местных, проблем в политической сфере. География широка - от северного Гдова, где ноябрьские выборы главы района грозят региональной власти неприятным сюрпризом, до Великих Лук. Традиционно у взаимоотношений Дома Советов и руководства южной столицы - особый формат. Глава города Николай Козловский и его группа, контролирующая не только Великие Луки, но и имеющая большое влияние на ряд муниципальных образований, - это не подчиненные, а полноценные партнеры руководства области. Новому руководителю региона предстоит выстраивать с ней отношения - либо ориентируясь на формат, доставшийся от предшественника, либо изобретая свой собственный вариант.

Особый разговор о Пскове - крупнейшем центре региона, от которого во многом зависят общеобластные итоги важнейших избирательных кампаний 2018 года. При этом совершенно очевидно, что ситуация в областном центре слабо контролируется главой города Иваном Цецерским, а муниципальная власть в свою очередь также слабо контролируется региональным руководством. К тому же сразу после сентябрьских выборов еще прежним составом Псковской гордумы была запущена конкурсная процедура по замещению должности главы городской администрации. Выдвинувшиеся кандидатуры и состав конкурсной комиссии, в которую вошли Иван Цецерский, близкие к нему депутаты и сотрудники администрации области - креатуры вице-губернатора Максима Жаворонкова, не оставляли сомнений, что свои полномочия пролонгируют весьма непопулярный действующий сити-менеджер Игорь Калашников.

И вот уже в понедельник стало известно, сразу четверо из пяти участников конкурса решили сойти с дистанции, конкурс признан несостоявшимся. Глава Пскова и член президентского совета по развитию местного самоуправления Цецерский поспешил назвать снятие кандидатур участников «очень правильным решением».

Иван Цецерский: «Сами участники конкурса прекрасно понимают, что врио губернатора, которому придется работать в тесном контакте с местной администрацией, не безразлично, кто будет главой администрации. И это очень правильное решение, поскольку врио губернатора необходимо время для оценки кандидатур, выработки своей позиции и принятия некоего предложения в адрес депутатского корпуса Псковской городской Думы, чтобы была поддержана согласованная кандидатура, устраивающая и депутатов гордумы, и руководителя региона».

С точки зрения здравого смысла и перспектив работы Ведерникова - это, разумеется, правильное решение. Хотя с другой стороны, сам сход с дистанции сразу четырех «конкурсантов» и комментарии подобные тому, что дал Иван Николаевич, выглядят смешно и, я бы даже сказал, фантасмагорически. Вообще-то местное самоуправление у нас не входит в систему государственной власти - и опираться в своих решениях тут надо не на позицию госуправленцев, а на интересы местного сообщества, граждан, то есть нас с вами. Хотя кто у нас на это смотрит теперь... На этом на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До встречи через неделю.

Источник: Псковская Лента Новостей