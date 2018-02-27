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О послании Путина, «восходящем тренде» Ведерникова и «левых» праймериз

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная событиям региональной политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

Президентская кампания на финишной прямой. Пока вертикаль власти ждет послание Владимира Путина, оппозиция требует изменить формат этого программного выступления.

«Восходящий тренд». Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поднялся на семь позиций в национальном рейтинге региональных глав.

«Политическая шантрапа» или тактический союзник? Глава Пскова Иван Цецерский встретился со своим недавним непримиримым критиком - региональным руководителем партии «Родина» Константином Вилковым.

Праймериз по-коммунистически. Известный российский оппозиционер Сергей Удальцов побывал в Пскове и призвал руководство обкома КПРФ вкупе с прочими левыми провести праймериз перед губернаторскими выборами.

Начинаем с самых свежих новостей и новых губернаторских рейтингов - что-то мы давно не упоминали о подобных исследованиях. При всей их условности и даже скептическом отношении к ним со стороны некоторых наблюдателей определенный интерес такие рейтинги, безусловно, вызывают. Ведь, помимо прочего, они позволяют понять, как деятельность того или иного регионального руководителя видится со стороны - в сравнении с коллегами, как ее оценивают эксперты, в том числе близкие к Кремлю, и какие тенденции - положительные или отрицательные - отмечаются в работе. Разумеется, нас прежде всего интересуют позиции врио губернатора Псковской области. Так вот сегодня опубликована первая в этом году версия так называемого национального рейтинга губернаторов.

По оценкам составителей из Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», за первые два месяца 2018-го Михаил Ведерников поднялся сразу на семь позиций - с 73-й на 66-ю (если сравнивать с предыдущей, итоговой за 2017 год, версией). Как отмечают эксперты, врио губернатора Псковской области «продемонстрировал выраженный восходящий тренд».

К слову, полностью подтвердилось высказанное в прошлом выпуске нашей программы предположение о том, что недавняя поездка псковской делегации во главе с господином Ведерниковым на Российский инвестиционный форум в Сочи и заключение там ряда соглашений принесут ему очки на федеральном уровне. Вот и составители национального рейтинга отмечают достигнутую договоренность врио губернатора с руководством «Российских железных дорог» о создании в Псковской области транспортно-логистического хаба (этот проект называют ключевым). Плюс - особая экономическая зона «Моглино», плюс - планы по созданию завода по производству сжиженного природного газа.

Что до кадровой политики врио губернатора, то ее эксперты определяют как «достаточно мягкую»: дескать, варяги, приведенные Андреем Турчаком, покинули свои посты, а Михаил Ведерников в основном продолжает опираться на чиновников, доставшихся «по наследству».

И еще одна цитата из доклада: «отмечено внимание врио губернатора к социально значимым проблемам и проектам: строительству перинатального центра, функционированию санитарной авиации (в ее составе появился второй вертолет), болезненной теме вывоза и утилизации отходов. Отмечается высокая активность Михаила Ведерникова в соцсетях и СМИ, попытки «привести» в регион резонансные общественные мероприятия». К слову, на минувшей неделе господин Ведерников вновь продемонстрировал готовность к диалогу с обществом и объявил о создании института общественных помощников губернатора. Показательно, что заявление об этом глава региона сделал на конференции областного отделения Союза пенсионеров России.

Михаил Ведерников: Мы запускаем институт общественных помощников губернатора Псковской области. Количество этих помощников будет 30 человек. Очень много молодых ребят присылают анкеты. Но мне кажется, что мы должны соблюсти здесь баланс. Представители старшего поколения - пенсионного и предпенсионного возраста - имеют больше времени, чтобы заниматься общественной деятельностью, имеют опыт и авторитет, которые часто очень необходим в общении с людьми.

Возвращаемся к рейтингу губернаторов и позиции в нем Михаила Ведерникова: «ситуация в настоящий момент в регионе спокойная, хотя некоторые эксперты допускают нарастание трений врио с главой Пскова Иваном Цецерским». Основу для такого прогноза политологи видят в событиях конца прошлого года, а именно — в неудачной попытке господина Цецерского продвинуть «своего человека» на должность главы городской администрации. Это мнение федеральных экспертов, от себя же добавлю, что чисто внешне в отношениях врио губернатора и псковского градоначальника всё вроде бы гладко — не так давно Ведерников поздравил Цецерского с Днем рождения, обоих можно было увидеть на Масленице, а на минувшей неделе оба наблюдали за реконструкцией событий столетней давности — рождения под Псковом Красной Армии. Так что, повторюсь, внешне всё достаточно спокойно: главе Пскова если и «прилетает» в последнее время, то не отсюда, а от оппозиции. Вот и на минувшей неделе господина Цецерского вновь раскритиковал коллега по Псковской гордуме, лидер регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак — за недостатки в работе и управленческие просчеты. Мол, Цецерскому нравится быть в центре внимания и ездить за границу, но при этом не хватает умения правильно распределять обязанности между своими подчиненными и ставить им задачи — иначе говоря, он не справляется со своими обязанностями, полагает эсер.

Олег Брячак: Я ему это говорил в глаза, и говорю сейчас в эфире: Иван Николаевич, вы со своими обязанностями, на мой взгляд, не справляетесь...

Его проблема в том, что он не сумел правильно распределить обязанности среди своих подчиненных...

Ивану Николаевичу, например, очень нравится участвовать в разных публичных мероприятиях, находиться на сцене, всех поздравлять, встречать делегации, ездить за границу, в другие города страны и обмениваться опытом, но у него не хватает коммерческой руководящей жилки, как например, у известных коммерсантов уровня Игоря Савицкого.

Кстати говоря, примерно за то же самое - недостатки в работе и управленческие просчеты - еще недавно главу Пскова на чем свет стоит распекали псковские активисты партии «Родина», а он сам отзывался о критиках крайне нелицеприятно.

Тем удивительнее было узнать, что на минувшей неделе Иван Цецерский встретился с региональным руководителем «Родины» Константином Вилковым и главой аппарата отделения этой партии Павлом Бикташевым. Как следует из пресс-релиза органов местного самоуправления, собеседники говорили о ситуации в городе и о выборах. Впрочем, самое интересное тут, - с учетом бэкграунда переговорщиков, было в самом факте такой встречи. И неслучайно тот же Вилков свой комментарий по итогам разговора начал так: «Все рассматривают нашу встречу в призме наших отношений с Иваном Цецерским». И как тут не вспомнить, что в прошлом году выпады «родинцев» побудили главу города дать оппонентам публичный отпор с навешиванием ярлыка «политическая шантрапа».

В определенный момент в ситуацию даже вмешался лидер «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев, который предрек господину Цецерскому повторение немой сцены из гоголевского «Ревизора»: «однажды городничий услышит: «Приехавший по именному повелению из Москвы чиновник требует вас сей же час к себе» - и тогда резко захочется найти общий язык с «политической шантрапой», но будет уже поздно», пророчествовал господин Журавлев.

Уж не знаю, что изменилось с того момента, какие события произошли, но найти общий язык с «политической шантрапой» главе Пскова, похоже, захотелось.

Теперь к теме президентских выборов. До дня голосования 18 марта остается меньше трех недель, так что уже можно говорить о финишной прямой этого, скажем прямо, мало увлекательного забега с заранее известным результатом. Как бы кто ни относился к выборам-2018, следует признать: одним из центральных событий всей кампании может стать ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию.

Поначалу в масс-медиа сообщали, что это, по сути, программное выступление главы государства запланировано на первую половину февраля, потом его вроде бы перенесли, и теперь послание твердо запланировано на четверг, 1 марта. Правда, оппоненты президента — в частности, члены партии «Яблоко» - уже призвали его изменить формат выступления. В партии полагают, что выбор даты оглашения послания и его расширенный формат превращают его в предвыборное мероприятие кандидата в президенты, которое, по мнению яблочников, нарушает избирательное законодательство. В связи с этим они полагают, что президент в своем послании должен сконцентрироваться на результатах работы и выполнении предыдущих посланий. Между тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил, что перспективы на будущее, которые Путин огласит в своем послании, будут совпадать с его программой как кандидата в президенты. В Центризбиркоме ожидаемо заявили, что, по предварительной оценке, формат послания не будет противоречить закону. Ну а вся вертикаль власти ждет эту речь, ибо в ней, вероятно, будут «зашиты» новые «майские указы».

И, кстати говоря, сразу после послания Путина его помощник, в недавнем прошлом полпред президента на Северо-Западе Николай Цуканов в компании с секретарем Генсовета «Единой России», экс-губернатором Псковской области Андреем Турчаком отправится в турне по регионам и проведет серию форумов Всероссийского совета местного самоуправления.

По информации газеты «Коммерсант», в Пскове такое мероприятие с весьма представительным составом участников состоится ориентировочно 12-13 марта — буквально за несколько дней до выборов.

А до этого, уже в самое ближайшее время, в Пскове побывает вице-премьер правительства Ольга Голодец.

И напоследок о визите уже состоявшемся. В минувший уик-энд в Пскове побывал известный оппозиционный политик, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Его приезд состоялся в рамках визита группы сторонников кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Поначалу предполагалось, что Удальцов будет здесь - «один из...» Однако в силу различных причин ни публицист и общественный деятель Максим Шевченко, ни дочка генерала Рохлина, ни другие известные представители патриотического движения до Пскова не доехали. Отчего координатор «Левого фронта» стал «фронтменом» этой агитбригады — по мне это был тот случай, когда агитатор выглядит ярче и содержательнее самого кандидата. Впрочем, выборы — выборами, Грудинин — Грудининым, а псковичам было просто интересно взглянуть и послушать одного из самых «раскрученных» оппозиционеров. Тем более, что это первый приезд Удальцова в наш город. По его словам, до Пскова он добрался на поезде в плацкартном вагоне — что редкость для политиков, которые передвигаются самолетами, личными автомобилями, а если поездом — то это как правило вагон СВ. В случае с Удальцовым всё иначе — тут никаких завышенных запросов нет, да наверное и странно было бы ожидать, что они есть у идейного социалиста и бунтаря, только в августе прошлого года вышедшего из мест заключения (напомню, что он был признан виновным в организации массовых беспорядков шесть лет назад). По словам Сергея Удальцова, при общении с псковскими коммунистами и представителями других лево-патриотических организаций обсуждалась, помимо прочего, тема сентябрьских выборов губернатора Псковской области. И он предлагает определить кандидата от оппозиции по результатам предварительного голосования (праймериз) — так, как это было сделано левыми на президентских выборах-2018.

Сергей Удальцов: У меня для них только одно предложение. Я считаю его стратегически правильным — проводите праймериз. В марте их можно начинать, готовить можно и в офлайне. Как это проходит в цивилизованных странах: левопатриотический блок объявляет праймериз. Вот список кандидатов: три, четыре, пять, шесть человек — в разумных пределах — те, кто имеет какие-то амбиции из местных лидеров - известных людей патриотического спектра оппозиции. И в офлайне — реальном измерении, и в онлайне делается праймериз. И выявляется победитель — может быть, в один тур, может быть, в два. За месяц — полтора можно эту ситуацию «обкатать» - и уже к маю иметь понимание, кто наиболее популярен, кого надо поддерживать. Без всяких интриг, кулуарных сговоров. Это было бы оптимальным. Ничего больше я бы не посоветовал местным коммунистам и патриотам. Мы будем эту идею отстаивать до конца. Получится или нет конкретно в Псковской области — посмотрим, но, по крайней мере, на словах и представители местных коммунистов, и первый секретарь областного комитета эту идею поддержали.

Отмечу, что Сергей Удальцов дал интервью радио «Эхо Москвы в Пскове» — в ближайшие дни оно выйдет в эфир. Так что, если хотите узнать, почему оппозиционер не пошел бы в разведку с Алексеем Навальным, что он думает о тактическом союзе «Левого фронта» с компартией Геннадия Зюганова и каким видит будущее регионов России — таких, как Псковская область, следите за анонсами на сайте ПЛН.

На этом я с вами прощаюсь. До встречи через неделю. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко.