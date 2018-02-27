О послании Путина, «восходящем тренде» Ведерникова и «левых» праймериз

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная событиям региональной политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Центральные темы выпуска:
Начинаем с самых свежих новостей и новых губернаторских рейтингов - что-то мы давно не упоминали о подобных исследованиях. При всей их условности и даже скептическом отношении к ним со стороны некоторых наблюдателей определенный интерес такие рейтинги, безусловно, вызывают. Ведь, помимо прочего, они позволяют понять, как деятельность того или иного регионального руководителя видится со стороны - в сравнении с коллегами, как ее оценивают эксперты, в том числе близкие к Кремлю, и какие тенденции - положительные или отрицательные - отмечаются в работе. Разумеется, нас прежде всего интересуют позиции врио губернатора Псковской области. Так вот сегодня опубликована первая в этом году версия так называемого национального рейтинга губернаторов.
К слову, полностью подтвердилось высказанное в прошлом выпуске нашей программы предположение о том, что недавняя поездка псковской делегации во главе с господином Ведерниковым на Российский инвестиционный форум в Сочи и заключение там ряда соглашений принесут ему очки на федеральном уровне. Вот и составители национального рейтинга отмечают достигнутую договоренность врио губернатора с руководством «Российских железных дорог» о создании в Псковской области транспортно-логистического хаба (этот проект называют ключевым). Плюс - особая экономическая зона «Моглино», плюс - планы по созданию завода по производству сжиженного природного газа.
И еще одна цитата из доклада: «отмечено внимание врио губернатора к социально значимым проблемам и проектам: строительству перинатального центра, функционированию санитарной авиации (в ее составе появился второй вертолет), болезненной теме вывоза и утилизации отходов. Отмечается высокая активность Михаила Ведерникова в соцсетях и СМИ, попытки «привести» в регион резонансные общественные мероприятия». К слову, на минувшей неделе господин Ведерников вновь продемонстрировал готовность к диалогу с обществом и объявил о создании института общественных помощников губернатора. Показательно, что заявление об этом глава региона сделал на конференции областного отделения Союза пенсионеров России.
Возвращаемся к рейтингу губернаторов и позиции в нем Михаила Ведерникова: «ситуация в настоящий момент в регионе спокойная, хотя некоторые эксперты допускают нарастание трений врио с главой Пскова Иваном Цецерским». Основу для такого прогноза политологи видят в событиях конца прошлого года, а именно — в неудачной попытке господина Цецерского продвинуть «своего человека» на должность главы городской администрации. Это мнение федеральных экспертов, от себя же добавлю, что чисто внешне в отношениях врио губернатора и псковского градоначальника всё вроде бы гладко — не так давно Ведерников поздравил Цецерского с Днем рождения, обоих можно было увидеть на Масленице, а на минувшей неделе оба наблюдали за реконструкцией событий столетней давности — рождения под Псковом Красной Армии. Так что, повторюсь, внешне всё достаточно спокойно: главе Пскова если и «прилетает» в последнее время, то не отсюда, а от оппозиции. Вот и на минувшей неделе господина Цецерского вновь раскритиковал коллега по Псковской гордуме, лидер регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак — за недостатки в работе и управленческие просчеты. Мол, Цецерскому нравится быть в центре внимания и ездить за границу, но при этом не хватает умения правильно распределять обязанности между своими подчиненными и ставить им задачи — иначе говоря, он не справляется со своими обязанностями, полагает эсер.
Олег Брячак: Я ему это говорил в глаза, и говорю сейчас в эфире: Иван Николаевич, вы со своими обязанностями, на мой взгляд, не справляетесь...
Его проблема в том, что он не сумел правильно распределить обязанности среди своих подчиненных...
Ивану Николаевичу, например, очень нравится участвовать в разных публичных мероприятиях, находиться на сцене, всех поздравлять, встречать делегации, ездить за границу, в другие города страны и обмениваться опытом, но у него не хватает коммерческой руководящей жилки, как например, у известных коммерсантов уровня Игоря Савицкого.
Кстати говоря, примерно за то же самое - недостатки в работе и управленческие просчеты - еще недавно главу Пскова на чем свет стоит распекали псковские активисты партии «Родина», а он сам отзывался о критиках крайне нелицеприятно.
Тем удивительнее было узнать, что на минувшей неделе Иван Цецерский встретился с региональным руководителем «Родины» Константином Вилковым и главой аппарата отделения этой партии Павлом Бикташевым. Как следует из пресс-релиза органов местного самоуправления, собеседники говорили о ситуации в городе и о выборах. Впрочем, самое интересное тут, - с учетом бэкграунда переговорщиков, было в самом факте такой встречи. И неслучайно тот же Вилков свой комментарий по итогам разговора начал так: «Все рассматривают нашу встречу в призме наших отношений с Иваном Цецерским». И как тут не вспомнить, что в прошлом году выпады «родинцев» побудили главу города дать оппонентам публичный отпор с навешиванием ярлыка «политическая шантрапа».
Уж не знаю, что изменилось с того момента, какие события произошли, но найти общий язык с «политической шантрапой» главе Пскова, похоже, захотелось.
Теперь к теме президентских выборов. До дня голосования 18 марта остается меньше трех недель, так что уже можно говорить о финишной прямой этого, скажем прямо, мало увлекательного забега с заранее известным результатом. Как бы кто ни относился к выборам-2018, следует признать: одним из центральных событий всей кампании может стать ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию.
Поначалу в масс-медиа сообщали, что это, по сути, программное выступление главы государства запланировано на первую половину февраля, потом его вроде бы перенесли, и теперь послание твердо запланировано на четверг, 1 марта. Правда, оппоненты президента — в частности, члены партии «Яблоко» - уже призвали его изменить формат выступления. В партии полагают, что выбор даты оглашения послания и его расширенный формат превращают его в предвыборное мероприятие кандидата в президенты, которое, по мнению яблочников, нарушает избирательное законодательство. В связи с этим они полагают, что президент в своем послании должен сконцентрироваться на результатах работы и выполнении предыдущих посланий. Между тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил, что перспективы на будущее, которые Путин огласит в своем послании, будут совпадать с его программой как кандидата в президенты. В Центризбиркоме ожидаемо заявили, что, по предварительной оценке, формат послания не будет противоречить закону. Ну а вся вертикаль власти ждет эту речь, ибо в ней, вероятно, будут «зашиты» новые «майские указы».
И, кстати говоря, сразу после послания Путина его помощник, в недавнем прошлом полпред президента на Северо-Западе Николай Цуканов в компании с секретарем Генсовета «Единой России», экс-губернатором Псковской области Андреем Турчаком отправится в турне по регионам и проведет серию форумов Всероссийского совета местного самоуправления.
По информации газеты «Коммерсант», в Пскове такое мероприятие с весьма представительным составом участников состоится ориентировочно 12-13 марта — буквально за несколько дней до выборов.
А до этого, уже в самое ближайшее время, в Пскове побывает вице-премьер правительства Ольга Голодец.
И напоследок о визите уже состоявшемся. В минувший уик-энд в Пскове побывал известный оппозиционный политик, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Его приезд состоялся в рамках визита группы сторонников кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Поначалу предполагалось, что Удальцов будет здесь - «один из...» Однако в силу различных причин ни публицист и общественный деятель Максим Шевченко, ни дочка генерала Рохлина, ни другие известные представители патриотического движения до Пскова не доехали. Отчего координатор «Левого фронта» стал «фронтменом» этой агитбригады — по мне это был тот случай, когда агитатор выглядит ярче и содержательнее самого кандидата. Впрочем, выборы — выборами, Грудинин — Грудининым, а псковичам было просто интересно взглянуть и послушать одного из самых «раскрученных» оппозиционеров. Тем более, что это первый приезд Удальцова в наш город. По его словам, до Пскова он добрался на поезде в плацкартном вагоне — что редкость для политиков, которые передвигаются самолетами, личными автомобилями, а если поездом — то это как правило вагон СВ. В случае с Удальцовым всё иначе — тут никаких завышенных запросов нет, да наверное и странно было бы ожидать, что они есть у идейного социалиста и бунтаря, только в августе прошлого года вышедшего из мест заключения (напомню, что он был признан виновным в организации массовых беспорядков шесть лет назад). По словам Сергея Удальцова, при общении с псковскими коммунистами и представителями других лево-патриотических организаций обсуждалась, помимо прочего, тема сентябрьских выборов губернатора Псковской области. И он предлагает определить кандидата от оппозиции по результатам предварительного голосования (праймериз) — так, как это было сделано левыми на президентских выборах-2018.
Сергей Удальцов: У меня для них только одно предложение. Я считаю его стратегически правильным — проводите праймериз. В марте их можно начинать, готовить можно и в офлайне. Как это проходит в цивилизованных странах: левопатриотический блок объявляет праймериз. Вот список кандидатов: три, четыре, пять, шесть человек — в разумных пределах — те, кто имеет какие-то амбиции из местных лидеров - известных людей патриотического спектра оппозиции. И в офлайне — реальном измерении, и в онлайне делается праймериз. И выявляется победитель — может быть, в один тур, может быть, в два. За месяц — полтора можно эту ситуацию «обкатать» - и уже к маю иметь понимание, кто наиболее популярен, кого надо поддерживать. Без всяких интриг, кулуарных сговоров. Это было бы оптимальным. Ничего больше я бы не посоветовал местным коммунистам и патриотам. Мы будем эту идею отстаивать до конца. Получится или нет конкретно в Псковской области — посмотрим, но, по крайней мере, на словах и представители местных коммунистов, и первый секретарь областного комитета эту идею поддержали.
Отмечу, что Сергей Удальцов дал интервью радио «Эхо Москвы в Пскове» — в ближайшие дни оно выйдет в эфир. Так что, если хотите узнать, почему оппозиционер не пошел бы в разведку с Алексеем Навальным, что он думает о тактическом союзе «Левого фронта» с компартией Геннадия Зюганова и каким видит будущее регионов России — таких, как Псковская область, следите за анонсами на сайте ПЛН.
На этом я с вами прощаюсь. До встречи через неделю. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко.