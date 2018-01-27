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Пересдача для всех

Чем больше думаю о затее с переэкзаменовкой для водителей при замене прав каждые 10 лет, тем интереснее она кажется. А почему бы и нет? Что, если согласиться с предложением резолюции III Конгресса автошкол? Ведь сдают же бывшие пьяные водители теорию перед повторным выпуском на дороги.

Предложение автошкол не связано с новым курсом обучения и предполагает только повторную проверку навыков вождения раз в 10 лет. Зачем сразу с негодованием отвергать все бредовые идеи общественников?

Давайте попробуем поискать рациональное зерно в этой реформаторской затее и творчески развить ее.

Можно ввести дополнительную переэкзаменовку для некоторых категорий водителей. Превысил скорость 5 раз за год – экзамен. Припарковался три раза под знаком «Остановка запрещена» – экзамен. Попал в ДТП два раза за год – учи билеты. Особо изощренную кару нужно придумать для создателей помех, выезжающих с прилегающей территории. Каждому давать штраф и отправлять на принудительную пересдачу.

Кроме обычной пересдачи желательно узаконить изощренную систему «психологических пыток». Например, курсы психологического спокойствия для торопыг. Запереть на пару часов в комнате, где из мебели только мягкое кресло и аквариум с рыбками. Практикум по человеческому состраданию для заносчивых и агрессивных водителей – неделю выносить горшки в больнице. Потом дополнительный экзамен на права. Выбрасывающих окурки из окна – на принудительную уборку улиц. Разговаривающим по телефонам в течение двух часов показывать картинки с последствиями ДТП. Игнорирующих запрещающие знаки направлять к окулисту, не пропускающих авто со спецсигналами – к лору, с дополнительным видом наказания «четырёхчасовая очередь в поликлинике к терапевту». Добавить в программу сдачи практики вождения разновидности теста на спокойствие: «полчаса в пробке» и «выезд со двора утром». Нервным права не давать, приравнять к слепым, наркоманам и геймерам.

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Переэкзаменовки для пьяных водителей не нужно. Все гайки закручены до предела, и все это бессмысленно: число жертв пьяных ДТП в России за 10 лет только увеличилось в 1,8 раза. Об этом нам сообщил премьер Дмитрий Медведев в подписанной им стратегии безопасности дорожного движения в РФ на 2018 - 2024 годы. На самую действенную меру наше государство пока никак не может решиться. Право собственности остается самой священной коровой. Поэтом оставим в покое алкашей. Лучше придумаем меры поощрения для трезвых водителей. Не попался в течение года с выхлопом – получи конфетку. Не хочешь пряник, воспользуйся какой-нибудь скидкой на штраф за превышение скорости или опцией «два штрафа по цене трёх».

В связи с бурным развитием цифровых технологий ближайшее будущее видится примерно таким. Водителям выдают права с электронным чипом, а инспекторам – терминалы. Остановился по взмаху полосатой палочки, сунул карту в устройство и все твои нарушения как на ладони. Заодно можно и быстренько тест на знание ПДД провести. В порядке массовой проверки. Желательно на трассе СПб-Псков. Полицейский отлавливает сразу пять машин и всем дает планшет с тестовой задачкой: кто первый проедет перекресток: танк, трактор или таксист. Кто отказался отвечать, платит штраф. Кто не сдал, дальше ковыляет по грязи на своих двоих.

Боитесь не сдать? Тут возникает вопрос об ответственности за качество обучения в автошколах. От любой инициативы должен пострадать сам инициатор, иначе реформа не настоящая.

Рассмотрим другие рационализаторские предложения. Пусть автошколы будут возвращать деньги за некачественное обучение. Не сдал выпускник водительский экзамен в МРЭО, значит, плохо научили. Известное педагогическое правило: не бывает плохих учеников, бывает неправильный подход. Ну в общем вы поняли… За некачественный ремонт деньги возвращают. А чем образовательные услуги отличаются? Не получил права – иди в свою авто-альма-матер за компенсацией. Деньгами или там дополнительными часами.

Следующее предложение: ответственность автошколы за некачественную подготовку водителей. Составлять подробный рейтинг аварийности – чьи выпускники больше натворили на дорогах – и обнародовать его на сайте ГИБДД. Что-то такое есть и сейчас, но в несколько кастрированном виде. Приз победителю конкурса – лишение образовательной лицензии.

И самое главное предложение: каждый желающий открыть автошколу должен представить справку от психиатра.

Остальным достаточно показывать новую каждые 12 месяцев.

Денис Бахтин