Блоги / Игорь Докучаев

В России пофигизм - это и бизнес, и проявление свободы

Нам абсолютно невыгодно жить без проблем, ликвидировать все минусы в ЖКХ, в быту, в образовании, в руководстве, во всей окружающей действительности. Вот поставили по всему Пскову терминалы с чистой водой – кажется, очень здорово – хоть какой-то выход в ситуации, когда горожане десятилетиями мучаются без чистой воды из домашних кранов. Псковичи годами покупают баклахи с питьевой водой – и это уже очень хороший псковский бизнес. Поэтому ни производителям, ни продавцам воды невыгодно, чтобы в каждой псковской квартире из водонапорного крана текла чистая питьевая вода. Представьте, если действительно всё изменится, и воду можно будет пить прямо из крана – весь водяной бизнес значительно сократится, работников уволят, налоги уменьшатся. А это уже невыгодно ни городским властям, ни бюджету. В Пскове и так большая нехватка стабильно работающего бизнеса.

И так в любом вопросе, и в любой сфере. Качественное и долговечное асфальтовое покрытие на дорогах и улицах невыгодно класть, потому что ремонтировать будет нечего, не будет повода выделять средства на ремонт. А с этих ям на дорогах и автосервису перепадает: будут улицы идеальные и автомобили будут меньше ломаться. Так же и плитку тротуарную долгоиграющую укладывать нет смысла. И трубы менять, чтобы долго лежали. Лечить качественно… Зачем? Если менеджеры от медицины врачам вменяют план на больных: будет меньше пациентов на прием – будет меньше денег на зарплату. И в промышленности этот принцип уже хорошо известен: и в автомобили, и в другую технику, говорят, уже чуть ли не специальные датчики ставят, чтобы вовремя начала ломаться и люди обеспокоились заменой. А обувь, включая домашние тапочки, и без датчиков сделаны так, что долго не служат.

Кажется, что тема свалок в лесах и зеленой зоне возле городов, поселков и деревень – одна из самых острых. О проблеме кричат власти, общественники, СМИ – к уборке привлекают волонтеров, создают общественные движения, выезжающие на уборку лесных зон с фиксированием каждого шага в соцсетях. Это длится годами: одни свалки убирают, другие появляются, а проблема как была, так и остается. Хотя уже есть простые и, самое главное, эффективные способы закрыть вопрос или хотя бы уменьшить его остроту – их применяют и в Германии, и в Польше, в других странах. Контролирующие структуры или общественники могут просто развесить по лесным дорогам у городов видеокамеры и штрафовать нарушителей. Эти камеры-ловушки – точно такие же, какие ставят в лесах для тайного фотографирования и фиксации жизни диких животных. Почему же этот способ борьбы до сих пор не используют у нас? Или для кого-то зарабатывать очки на непрерывной борьбе с лесными свалками – тоже очень важно?

Нет, что ни говори, а жить без проблем – это не наш вариант. Вот поэтому у нас и красоту, и порядок, и комфорт наводить нет смысла.

Хотя есть этому обстоятельству и другое объяснение, более романтичное. Мне его высказал как раз один из жителей европейской страны: «русские поражают европейцев из педантичных стран своим пофигизмом. И поэтому у вас больше свободы и внутри, и снаружи. Это выражено во всем, что окружает вас в жизни. Вот вы едете за границу, и восторгаетесь красиво подстриженными газонами, ухоженным улицами и городским пространствами – чисто, покрашено, прибрано, ровненько и гладенько. Но что за этим стоит? Ведь эти люди, проживающие в большинстве стран Скандинавии, Европы, в том числе в Эстонии, Латвии, Литве, находятся под колоссальным общественным и административным давлением. Муниципальные служащие регулярно объезжают дома, участки и говорят проживающим в них: как, что и когда должно быть сделано. И общество, и государство все время формируют правила: каким должен быть человек, каким нормам соответствовать. И никаких шансов избежать выполнения этих требований нет, как и возможности выбрать какой-то иной путь, иначе тебя просто «задушат», не дадут жить. А в России всё по-другому – здесь люди могут себе позволить не убирать у себя во дворе, не делить мусор на категории, не стричь заросшие бурьяном обочины, лужайки в огородах и возле дома. Могут красить стены домов, заборы и прочие постройки в любой цвет, а могут не красить вообще. И никто не может на человека надавить, заставить что-то делать. На любое давление в России в ответ начинается скрытое или явное противодействие. Принцип у вас один: если россиянин не считает это необходимым, он этого делать не будет».

Мнение можно оспаривать, критиковать, но психологически подмечено довольно точно. Похожим жизненным «пофигизмом», может быть, чуть в других проявлениях, отличаются французы и итальянцы и поэтому они «в семье» европейских народов стоят обособленно, и поэтому они более понятны и близки русским. Это отражается, например, на теплом отношении россиян к французскому и итальянскому кино, литературе, живописи и ответной реакции из Италии и Франции к русской культуре.

Так может быть и не надо пытаться заставлять нас жить без проблем? Может быть, это проявление национального менталитета, а мы его хотим загнать в узкие рамки правил? Возможно, ямы на дорогах, свалки мусора в лесах, раздолбанные тротуары, разбитые фонари на набережной – это проявление свободы нашего человека. И свободолюбие по-нашему – это не делать того, чего мы не считаем нужным и необходимым...

Вот в европейских странах сказали людям платить за возможность сходить с удочкой на речку или озеро половить рыбу – платят безропотно. А в России несколько лет назад законодатели только забросили такую мысль в народ, сразу получили массовое общественное возмущение. Теперь вот из московских коридоров раздаются мысли обложить денежным сбором ягодников и грибников – страшно подумать, что из этого получиться может, если вдруг эта шальная мысль обретет бумажное воплощение.

Возможно, пофигизм – это благо, защитная реакция народа на гримасы бытия, и глупо заставлять нести ответственность за такое отношение к жизни.

А как же ямы на дорогах, как же отсутствие чистой воды из кранов, другие вопросы – как всё это решать? Вариант тут только один: сделать так, чтобы эти проблемы перестали быть выгодными.

Игорь Докучаев