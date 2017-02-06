Упал-отжался

На прошлой неделе Российский Минфин вбросил в массы идею о том, что хорошо бы нам опустить рубль. Нет, не так конкретно, как опускали несчастную национальную валюту два года подряд, а слегка так – процентов на десять. Мол, только этого и не хватает для того, чтобы российская экономика взвилась соколом над мрачной пеленой мирового кризиса.

Аргументируется эта идея необходимостью спасать резервные фонды, а то очень быстро проедаем. По расчетам минфиновских экономистов, при текущей стоимости сырья в 55 долларов за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5% ВВП, трата резервных фондов – 464 миллиардов рублей. Если рублик не опускать, то бюджет будет стабилен при цене на нефть в 76 долларов, а если рекомендуемую манипуляцию провести, то удастся свести концы с концами при ценниках в 61 доллар за баррель.

Сообщение это появилось в российских СМИ со ссылкой на «КоммерсантЪ», который, в свою очередь, ссылается на буржуйский «Рейтерс». Все дальнейшие попытки официальных и не очень газет выяснить из первых рук, что говорило ведомство о девальвации, окончились ничем. Мол, Минфин не подтвердил, но и не опроверг. Если так, то действительно, какой-то странный способ озвучивать гадости через иностранные информационные агентства.

Вроде бы бюджет на этот год сверстан из расчёта 40 долларов за баррель и уж при нынешней цене бочки нефти в 57 баксов денег должно хватать за глаза и за уши. Если говорить про государственную заначку, так тот же самый Минфин вот буквально в начале месяца жизнерадостно сообщал, что объем Резервного фонда России по данным на 1 февраля увеличился на 1,4 миллиарда и составил 973 миллиарда рублей. Размер Фонда национального благосостояния за месяц вырос на 140 миллионов рублей и составляет 4,36 триллионов рублей.

Создается неприятное ощущение, что где-то дорогих россиян снова бессовестно надувают. С курсом рубля вообще ничего не понятно. Каждый год в декабре-январе российские финансисты загоняют родной рублик куда-то ниже финансового плинтуса, откуда он потом в течение целого года долго и мучительно выкарабкивается. Все уже выучили и стандартное объяснение такой ситуации. Мол, российские корпорации нахватали кредитов в западных банках, а под конец года, когда наступает срок выплаты процентов, обменивают рублёвую выручку на доллары. От этого баксов в стране становится больше, а рублей меньше. Рубль падает.

Звучит все это настолько логично, что кое-кто из простолюдинов и в этом году решил обменять сэкономленную десятку на баксы – авось после нового года курс скакнет вверх. А он не скакнул. Что так? Неужто наша надежда и опора, отечественные госкорпорации наконец-то выплатили все долги американским «кровопийцам»?

Так вроде тоже нет. За шесть месяцев 2016 года валютный долг 80 крупнейших компаний страны составил 223 млрд долларов, что всего на 2,5% ниже, чем в 2014 и на 10%, чем в 2013. И когда там нам лапшу на уши вешали? Сейчас или два года назад, когда рассказывали сказочку про падение курса из-за корпоративных долговых обязательств?

Между тем, два прошлых года доллар в России уверенно занимал первое место среди инвестиционных инструментов. То есть, вместо того, чтобы возиться с акциями, облигациями и уж тем более развивать производство, было выгоднее всего просто накупить баксов и ждать очередного падения рубля. Но тут уж как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи.

Кое-кто, судя по всему, прикуп очень даже знал. Например, как писал «Форбс» в августе прошлого года, совокупное состояние первой десятки богатейших российских семей выросло почти на 40%, с 18 миллиардов до 25 миллиардов долларов. Практически на столько же, на сколько «опустили» национальную валюту. Странное совпадение, вы не находите? Получается, что у наших миллиардеров не просто блестящая, а фантастическая деловая интуиция, не то, что у нас, нищебродов! Не будем же мы предполагать, что накануне очередной девальвации им отзваниваются из Минфина, вежливо предупреждая о предстоящем валютном ралли, или наоборот – они позванивают в Минфин, с ценными указаниями…

Между тем, россияне, не обладающие столь высокоразвитой деловой интуицией, помнится, восклицали, глядя на падение курса, что плевать они хотели на «этот доллар». Я, мол, зарплату получаю в рублях, трачу в рублях, что мне американская валюта. Плевки выходили смачными ровно до той поры, пока не приходилось идти в магазин покупать новый компьютер, телевизор или телефон взамен сломавшегося. Тут-то и оказывалось, что практически вся бытовая электроника в стране либо азиатская, либо так называемого совместного производства. То есть от России в ней только ярлычок «Made in Russia». То же касается и автомобилей, инструментов, да любых товаров, в производстве которых используются импортные комплектующие. Поэтому с падением курса на 40% каждый из нас стал на 40% беднее. Ну, кроме конечно, наших соотечественников из «Форбса», с нечеловеческим даром предвидения.

Впрочем, на это незадачливому россиянину предлагали другой аргумент. А именно – слабый рубль будет способствовать росту отечественной промышленности, особенно той, которая работает на внешний рынок. Так что завязываем ремни потуже и держимся.

Вот, например, и псковский бизнесмен Игорь Савицкий по поводу последних инициатив Минфина высказался в позитивном ключе: «Я считаю, что 10% ослабления рубля - это хорошо, поскольку это даст легкий толчок нашей промышленности. Она будет развиваться интенсивнее на фоне такого решения». Хотя и оговорился, что ослабление национальной валюты должно быть строго ограничено определенным интервалом.

Тут возражать нечего. С точки зрения бизнеса все правильно. Рабочим можно платить меньше, а продавать продукцию все за те же полновесные доллары. Именно наличием многочисленной армии голодных работяг, согласных пахать по 12 часов за еду, и объясняется экономическое чудо азиатских тигров. В России, впрочем, и этот экономический принцип работает туго.

Что-то вот я лично не вижу, чтобы после девальвации рубля на 40% у нас вдруг резко начали дымить заводы и фабрики, а на каждом углу устремили свои шпили в небо высокотехнологичные производственные центры, создающие инновационную продукцию. Между тем, зарплату дорогих россиян доопускали уже до того, что китайцы теперь получают в два раза больше.

Например, год назад Росстат насчитал по стране среднюю зарплату 32 100 рублей, что по тогдашнему курсу составляло 413 долларов. Это немного ниже Египта, заметно ниже Турции (720 долларов) и Китая (820 долларов). 400 баксов – это уровень нищей Албании, на 15% ниже Болгарии, на 20% ниже разрушенный и разбомбленной Сербии. Среди стран Восточной Европы средняя зарплата распределена в диапазоне от 450 до 1200, причем, наибольшая зарплата не в Польше или Чехии, а в Хорватии.

Теперь предлагают рубль (а значит и доходы населения) опустить еще на 10%. После этого дела точно пойдут на лад. Ага, не сомневайтесь, только приготовьте еще одну дырочку на ремне.

Получается вилка. Девальвируем рубль – рабочая сила дешевеет, выгоднее заниматься производством. Укрепляем – начинает бум кредитования и банковских операций. Это с точки зрения бизнеса. А с точки зрения работяги при девальвации придется переходить с куриных окорочков на доширак, а при укреплении рубля – можно вообще месяцами не видеть зарплаты, а то и оказаться на улице. Так что, как ни крути, а пока спор условных «промышленников» с условными «финансистами» напоминает битву жабы с гадюкой. Или, если угодно, спор двух людоедов из-за еды, в который вмешиваться самой еде, поддерживая одну из сторон, как-то уж совсем глупо.

Поэтому стоит ли следить за играми уважаемых россиян – опускать они будут рублик или поднимать? И в том, и в другом случае делать это станут за наш счет. А чтобы не заканчивать совсем уж на негативе, вот вам и хорошая новость: совокупный капитал 18 российских долларовых миллиардеров увеличился на 7,9 миллиардов долларов за первый месяц 2017 года.

Илья Петров

Источник: Псковская Лента Новостей