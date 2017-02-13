Ненужные руки и лишние рты

Интересная, все-таки, программа «Парламентский час». По уровню абстракции она для меня находится где-то между общим курсом топологии и постмодернистскими фильмами Серхио Кабальеро. Сами посудите. Выходит к камерам ухоженный миллиардер в костюме от Бриони, с часами, которые стоят, как орбитальная станция, получающий сверх всего этого ежемесячную зарплату из бюджета в 800 000 целковых, а также квартиру, машину и возможность ездить без билета на поезде. И говорит, что во имя социальной справедливости нам срочно нужно ввести налоги на безработных. После такого все возражения сами собой кажутся излишними и неэстетичными. Хочется просто смотреть и наслаждаться происходящим.

А уж на безработных этот год будет урожайным. По крайней мере, в Пскове. Сокращение бюджета, общая бескормица и наезды монополий на мелкий и средний бизнес привели к тому, что оказаться на бирже стало проще простого.

Областные власти на сей раз начали с себя. Ну, или по крайней мере, со своих самых верных соратников. Неожиданно после нового года выяснилось, что сокращения коснутся управления по СМИ и медиахолдинга Псковской области. Заместитель губернатора Максим Жаворонков поведал журналистам, что в администрации региона почти не останется специальных чиновников, которые создают информационные материалы о деятельности администрации Псковской области. В управлении будет сокращено 9 человек, части из них будет предоставлена возможность перейти на работу в медиахолдинг. В самом медиахолдинге количество сотрудников будет оптимизировано на 30%. Причем одной из причин сокращения была названа необходимость экономить бюджетные средства.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Люди, которые верой и правдой служили региональной власти, помогали проводить информационную политику и рассказывали обывателям о том, как здорово стало жить в Псковской области, неожиданно получили не очень приятный постновогодний подарок от своих главных заказчиков (по крайней мере, об этом публично объявлено — произойдут ли сокращения, покажет время). В любом случае символично.

Однако рассуждениям в стиле «награда нашла героя» помешала очередная новость – сокращают и штат МП города Пскова «Комбинат благоустройства». И опять-таки, на 30%. Приказ, как рассказывают в облсовпрофе, подписан исполняющим обязанности директора «Комбината благоустройства» Василием Салоповым. Согласно этому документу сокращению подлежат порядка семидесяти штатных должностей. Кстати, любопытно, что за сотрудников «Комбината» вступились профсоюзы, в городе возникла шумиха и определенный общественный резонанс. При том, что децимация медиахолдинга проходит при традиционном покорном молчании журналистов и их коллег из других СМИ.

Впрочем, любителей винить во всех смертных грехах губернатора или двух псковских градоначальников тоже можно разочаровать. Сокращения идут и в организациях, не имеющих абсолютно никакого отношения к региональным и муниципальным властям. Например, в январе в Пскове прекратил свою работу филиал Санкт-Петербургского проектного института ЛТС-Проект. Это была небольшая контора, на 10-15 человек, успешно занимавшаяся проектированием систем связи. Заказчиками выступали сотовые компании, Ростелеком, Роснефть, Газпром. Тем не менее, после известных крымских событий фирма столкнулась с тем же, с чем и 95% остальных российских проектных организаций. А именно – с резким сокращением инвестиционных программ и, соответственно, невозможностью найти новые заказы. Почти весь прежний год псковский филиал занимался доделками старых проектов, пока руководство центрального офиса не приняло жесткое, но неизбежное решение. Заказов нет, денег нет. Всем спасибо, все свободны.

На днях встретилась родственница, муж которой работает на одном из чудом уцелевших псковских заводов. Пожаловалась, что зарплаты не видели с декабря прошлого года. Куда-то жаловаться бесполезно – из сотни рабочих на предприятии за прошлый год и так осталось около 30. Называть фирму не будем, поскольку искать неблагоприятные отзывы в интернете и наказывать за утечку – это одна из немногих вещей, которые нынешним руководителям удаются хорошо.

На мой вопрос о командировках и работе вахтовым методом, она только отмахнулась. Две последние кончились тем, что пришлось высылать деньги, чтобы хотя бы уехать домой. Много предприятий, которые готовы предложить неплохую оплату для квалифицированного специалиста, но сам процесс трудоустройства напоминает лотерею. Никто не гарантирует, что успешно работающее сегодня предприятие не станет завтра банкротом и не предложит сотрудникам расстаться друзьями.

Понятно, что экономику лихорадит. Что найти постоянную и хорошо оплачиваемую работу людям становится все труднее. Казалось бы, в таких условиях государству самый резон сказать что-то вроде: «Граждане дорогие, мы тут не справляемся, у нас Сирия, Донбасс полыхает, нефть падает, куча проблем с внешней политикой. Так что извините, выкручивайтесь сами как хотите».

Однако не тут-то было. В отличие от 90-х государство весьма и весьма не хочет дать своим гражданам возможность выкручиваться. А наоборот, крепче и крепче само выкручивает руки, так что вздохнуть становится все тяжелее. Возьмем хотя бы пресловутых бомбил-таксистов. Если подумать, это же идеальная модель экономики! У Васи есть купленный в кредит «солярис». У Пети нет «соляриса», но есть желание доехать с Запсковья на Завеличье. Петя платит, Вася везет. Все довольны. Один решил свою транспортную проблему, другой заработал денег для погашения автокредита. Но оказывается, что недовольно государство, мимо которого только что пролетел финансовый поток. Да-да, то самое государство, которое не ударило пальцем о палец, чтобы создать в городе нормальную сеть общественного транспорта, но очень переживает, что кто-то смог заработать деньги, не заплатив сначала за право их зарабатывать.

Налоги всё растут и растут, появляются новые и новые. Виртуальный капремонт, «Платон», ОДН, въезд в города, налог на безработицу, налог на флешки, кое-где уже поговаривают о том, чтобы обложить налогами сбор грибов и ягод… Невольно складывается впечатление, что из бесплатного в Российской Федерации скоро останется только солнечный свет и гравитационное поле.

А ведь можно было бы пойти по пути СССР, где штаты предприятий были раздуты в три раза по сравнению с аналогичными западными предприятиями – жертвуя эффективностью ради борьбы с безработицей. Или, по крайней мере, как в 90-х, разрешить народу выживать за счет халтур, подворья и мелкого бизнеса.

Как известно, сейчас рассматривается другой путь. Речь зашла о введении продовольственных карточек для малоимущих, на которые те смогут покупать продукты. Это решение вызывает много вопросов. Во-первых, уже подсчитано, что потребуется около 100 миллиардов рубликов в год. Откуда возьмутся эти деньги – представить несложно. Очевидно, что их найдут вовсе не за счет прогрессивного налога или реквизиции приватизированных предприятий. Оплачивать продукты для малоимущих придется не вексельбергам с ротенбергами, а все тому же населению, жизненный уровень которого собираются поднимать. То есть, опять-таки, следует ожидать повышения налогов либо ужесточения методов их сбора.

Во-вторых, наверняка для столь сложной задачи будет создан некий федеральный оператор продовольственных карточек, иными словами, солидная контора в пару тысяч человек, которая займется учетом, контролем, надзором, анализом учета и наполнением очередного реестра.

И, в третьих, нетрудно представить, какие сложнопроходимые и унизительные квесты придумает российский бюрократический гений. Несомненно, что доказывать свою принадлежность к малоимущим придется, проходя через все врата административного ада.

Закончить хотелось бы одним наблюдением. В РФ почему-то умудряются делать полный копипаст с западных методик и одновременно от всей души их же высмеивать. Продовольственные карточки для малоимущих – это чисто западная фишка, которую наши чиновники копируют со старательностью примерного троечника.

Но пока администраторы решают отечественные проблемы по западным методичкам, официальные пропагандисты высмеивают эти же методички. Например, в конце декабря прошлого года огромной популярностью пользовалась вот такая картинка про итоги президентства Барака Обамы. Количество получающих талоны на еду в США выросло с 2009 по 2016 год на 11 миллионов и составило 43 миллиона человек.

Жаль, конечно, бедолаг американцев, но, для сравнения, число бедных в РФ в 2009 году согласно Росстату было 19 миллионов, в 2016 уже 23 миллиона. При этом о какой-то социальной поддержке от властей для этой категории населения речи не велось в принципе. В процентах от населения еще понятнее: в США бедность выросла с 10% до 13,5%, в РФ – с 13,5% до 16,4%. При этом у нас бедным считается человек, живущий на сумму менее 10 000 рублей, в США – менее $1000 (60 000 рублей) в месяц.

А самое-то неприятное, что даже экономические рецепты у нас копируют не первой свежести. Те же американцы, видимо не просто так выбрали себе в президенты человека, который одним из главных тезисов предвыборной кампании объявил увеличение рабочих мест. Они уже насмотрелись на продуктовые карточки и ржавеющие заводы. И сделали выводы. Тем временем мы продолжаем и дальше скакать на одолженных у соседа граблях.

Илья Петров

Источник: Псковская Лента Новостей