Блоги / Илья Петров

Соковыжималка для заводного апельсина

Пару месяцев назад довелось видеть в сети очень интересную социальную рекламу. Первый сюжет. Косящий под блатного молодой человек в спортивном костюме самоутверждается в школе. Сидит, положив ноги на парту, передразнивает учительницу, встает посреди урока и пишет разные гадости на доске. Второй сюжет. Тот же школьник участвует в ограблении магазина. Третий и основной. Наш герой попадает в исправительную колонию для несовершеннолетних. Построение, камера, мрачные коридоры. Тамошняя школа. Ученики сидят по струнке, в классе тишина, каждый отвечает только после того, как к нему обратятся. Завершается ролик улыбчивым начальником режима, который говорит: «А главное – учителей наши воспитанники уважают».

Не знаю, кто сделал такую талантливую рекламу. Никаких выходных данных в ролике не было. Однако автор, на мой взгляд, попал в самую точку. Именно в таком ключе и нужно сегодня вести разговор с потерянным поколением, по одной простой причине – другой язык школота в стране понимать разучилась.

У нас есть детские психологи, детские омбудсмены, ювенальщики, правозащитики и прочая рать, внедрённая сегодня по западным стандартам в российские реалии. Все они защищают детей от действительного и вымышленного насилия, сдувают с них пылинки и пытливо заглядывают в каждую семью, проверяя, могут ли родители создать подходящие условия для своего чада. В итоге получили то, что получили. Детишки стали слишком хорошо знать свои права и слишком быстро забыли про свои обязанности.

В обществе воцарилась атмосфера вседозволенности. Жуткие случаи подросткового насилия, которые происходят все чаще и чаще – один из ее симптомов.

3 февраля 2014 года в Москве произошел первый случай со стрельбой в школе: девятиклассник застрелил учителя географии, взял в заложники своих одноклассников, и затем открыл огонь по прибывшим сотрудникам полиции.

А вот только самые громкие преступления прошлого года.

18 января 2017 года во дворе одной из школ в подмосковном Жуковском группа школьников до потери сознания избила 13-летнего мальчика. Один из участников заснял все на видео и выложил это в интернет. После инцидента мальчик попал в больницу с многочисленными травмами и переломами.

5 сентября 2017 года в Ивантеевке (Подмосковье) во время урока информатики ученик девятого класса разбросал дымовые шашки, ударил учительницу молотком и выстрелил ей в лицо, а также в потолок из пневматического оружия. В классе началась паника, и дети начали выпрыгивать из окон класса, который находился на втором этаже школы, в результате трое учеников получили переломы и ушибы.

1 ноября 2017 года ученик московского профессионального учебного заведения «Западный комплекс непрерывного образования» убил преподавателя ОБЖ Сергея Данилова, а потом сделал селфи, выложил в интернет и покончил с собой. На месте преступления обнаружили нож и бензопилу, которую убийца не стал пускать в дело.

17 декабря 2017 года в поселке Каменск (Бурятии) 16-летний подросток убил двух пенсионеров обухом топора. Юноша сирота, учился в техникуме и жил у родственников. Заходил в гости к соседу инвалиду 60-лет, помогал по хозяйству, до тех пор, пока однажды не произошла пьяная потасовка, закончившаяся двойным убийством.

18 декабря 2017 года в Иркутске на спортивной площадке одной из школ было найдено тело подростка. По версии следствия, между школьниками произошла ссора. В результате один из них нанес другому ножевые ранения, от которых потерпевший скончался на месте. Подозреваемого задержали. Убийце 16 лет, убитому - 15.

Наконец, трагедия в Перми 15 января уже этого года, подробности которой ещё на слуху, так что повторять их нет смысла.

Судя по новостям, в российских школах и техникумах царит сплошная поножовщина. У кого не хватает силенок зарезать ближнего своего, тренируются на кошках и собачках, как челябинские живодерки. У кого пока нет духу и на это, просто избивают малышей и отбирают завтраки с криками «АУЕ!» («арестантский уклад един», кто не в курсе). Как будто всю молодежную среду решили слепить по образу и подобию «Заводного апельсина» с его «старым добрым ультранасилием».

После того, как гниющий нарыв прорывается в прямом эфире телеканалов и на главных страницах новостных сайтов, психологи-омбудсмены-ювенальщики снова собираются за круглые столы и начинают напряжённо обсуждать – где недоглядели? Какие ещё ограничения нужно придумать для родителей и учителей? Как еще развлечь мающееся от безделья, обвешанное айфонами и айпадами потерянное поколение?

По итогам пермской резни, например, сенатор Франц Клинцевич предложил оснастить все школы металлодетекторами, а его коллега Елена Мизулина сказала, что государство должно срочно вкладывать средства в создание правильных компьютерных игр и мультфильмов. Чтобы, стало быть, прививать молодым оболтусам доброе и вечное.

Честно говоря, даже комментировать такие инициативы не интересно. Как будто кто-то помешает детишкам спрятать нож, кастет или пневматику на ближайшей стройплощадке и устроить разборку уже там. Не говоря уже про очередной распил бюджетных средств на создание патриотических игрушек, которые никому, кроме их создателей, будут не интересны.

Почему-то каждый раз после очередной трагедии все жалеют малолетнего преступника. Трагедия, деточка сбился с жизненного пути. Но никто не думает, о том, что испытывали другие, нормальные дети, которые были вынуждены изо дня в день учиться в одном классе с агрессивным уродом – ведь не в один же день он стал тем, кем стал. Что чувствовали учителя, которые вынуждены были каждый день идти на работу и общаться с таким существом, обучать его, терпеть хамство и оскорбления, при этом фактически не имея никаких инструментов воздействия.

Нас как-то приучили к мысли, что всегда виноваты родители, учителя, общество, плохие фильмы и игры, друзья, несчастная любовь, Путин, Трамп, масоны – все, кто угодно, только не сам убийца и насильник. А может, мы все усложняем? И подонок, который бросается с ножом на людей ради собственного удовольствия, делает это не потому что «среда заела», а просто потому, что он подонок, сколько бы там лет ему не было по паспорту? И понимает он только силу и жесткую дисциплину.

У нас часто любят вспоминать опыт СССР. Там, дескать, были дома пионеров, кружки, спортивные секции, походы и прочие развлечения для детей. Да, это так. Но там было и многое другое. СССР во многом оставался традиционным обществом, одной из его черт был культ старшего. Любой прохожий мог сделать замечание, а то и отвесить подзатыльник расхулиганившемуся школьнику, что воспринималось как вполне нормальное явление. Родители, узнав про такое, еще и всыпали бы своему отпрыску добавки, чтобы не позорил на людях. Были там и спец-ПТУ, и колони для малолетних, и надзор в детской комнате милиции. Там существовал не только пряник, но и весьма ощутимый кнут, а точнее – ремень, который сегодня мы со стыдом спрятали в кладовку, боясь, как бы не травмировать свободную личность.

Это, кстати, относится не только к детям. «Свободы» и «свободных личностей» в плохом смысле этого слова, в стране стало многовато, при этом все забывают классическую максиму: «Свобода одного индивидуума заканчивается там, где начинается свобода другого». Возьмем, например, вседозволенность на дорогах, вызванную излишней либеральностью наших законов. Водитель, сбивший на смерть человека, как правило, отделывается 2-3 годами колонии, а то и просто легким испугом, в то время, как в Германии, например, за то же деяние могут приговорить к пожизненному заключению.

Нигде в мире социальные язвы не лечат только лишь уговорами и развлечениями. Китайцы расстреливают наркодиллеров и коррупционеров. Американцы в большинстве штатов поджаривают насильников на электрическом стуле. Саудиты публично порют плётками особо борзых блоггеров. Цивилизованный мир морщит носик, но терпит.

Так может быть, раз всё равно считается, что в России царит тоталитарный ад и нарушаются права человека, начать этому образу соответствовать? Например, для борьбы с той же подростковой преступностью снизить возраст уголовной ответственности. А еще ставить на учёт и заставлять регулярно отмечать в отделении полиции несоциализируемую шпану, открыть спец-ПТУ для особенно буйных, устраивать «дни открытых дверей» в колониях, куда возить наиболее ярких представителей «потерянного поколения» на экскурсию, крутить по ТВ социальную рекламу, вроде той, с которой начался разговор.

Скажу уж совсем нетолерантную вещь. Подзатыльник, выданный в раннем возрасте, может быть актом гуманизма, если поможет школьнику вспомнить не только о своих правах, но и об обязанностях. А в итоге – стать нормальным добропорядочным гражданином.

Сейчас опять настанет период многочасовых ток-шоу, на которых будут обсуждать, чего же не хватает подрастающему поколению? Ответ простой – ремня.

Илья Петров