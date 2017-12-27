Потягушки на одеялах

Выдавливание российских наблюдателей с юга-востока бывшей Украины состоялось. 75 офицеров покинули зону конфликта, еще больше развязав руки киевским властям. Собственно говоря, Киев остается верен себе все эти годы. Красиво разглагольствуя о мире, он делает всё возможное, чтобы залить ДНР и ЛНР кровью и вернуться на юго-восток.

Всю напряженность и драматизм ситуации подтверждает хотя бы предпринятая в ноябре попытка переворота в Луганске. Все началось с пробного шара и. о. главы МИД Луганской народной республики Владимира Дейнего в эфире ГТРК ЛНР. 8 ноября тот заявил, что республике нужно возвращаться в лоно Украины и не страшно, если это произойдет даже не в виде ЛНР, а в виде ОРДЛО – «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Как водится, это коллаборационистское выступление не получило ни должной оценки, ни должной огласки. Даже СМИ Новороссии, привыкшие к тому, что ДНР Захарченко более наступательна и более идеологически выдержанна, чем ЛНР, восприняли известие достаточно спокойно.

Однако, фитиль тлел. И постепенно стало ясно, что в Луганске созрел полноценный заговор.

Затем в среду, 22 ноября, появилось заявление главы МВД ЛНР Игоря Корнета. Там прозвучало объяснение насчет каких-то людей с оружием, которые захватили центр Луганска днем ранее, и по поводу указа об отставке Корнета, подписанного 20 ноября главой ЛНР Игорем Плотницким.

По словам генерал-майора Корнета, готовилось возвращение республики под юрисдикцию Украины и всё могло решиться в течение двух недель. «Но мы не прошляпили эту ситуацию! За малым не получилось вернуться в неньку. В реальности за малым – буквально недели две».

Прозвучало, что 3-й полк спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины должен был вступить в Луганск уже утром 21 ноября.

Когда стало ясно, что Корнет уходить в отставку не собирается, Плотницкий спешно отбыл в Москву. Захар Прилепин даже видел того в Шереметьево:

«Эконом-класс, спокойный человек без охраны. Вообще один. Зашел в автобус вместе со всеми, вышел из автобуса. Два оперативника пошли следом, молодые, веселые, московские. Вот так обыденно выглядит история. Мы встретились с ним глазами, он ничего не выказал. Озабоченным не выглядит. Почти умиротворенный. С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Всё для новой жизни».

О чем Плотницкий здесь говорил и с кем – неизвестно. Во всяком случае, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 ноября от темы публично уклонился: «По-прежнему не комментирую ситуацию с Плотницким и с ЛНР. Собственно, приезд Плотницкого в Москву – это не вопрос, которыми занимается администрация президента».

Тем не менее, в Москве Плотницкому, видимо, кто-то хорошо прочистил мозги. Его по-тихому отправили в отставку, подготовкой заговора попрекать не стали и назначили уполномоченным от республики по исполнению Минских соглашений.

И. о. главы ЛНР стал министр государственной безопасности Леонид Пасечник, который причиной отставки Плотницкого назвал «многочисленные боевые ранения и последствия контузии».

В общем, всё тихо и благостно, сор из избы никто выносить не стал. Вплоть до того, что 25 ноября Пасечник делегировал в Минск «с целью урегулирования конфликта на Донбассе» кого бы вы думали – В. Дейнего! Того самого!

То есть судьба ЛНР в те ноябрьские дни по-настоящему висела на волоске. Тем более, что вместе с политической интригой активно раскручивалась и интрига военная. И если бы не оперативный подход к вечеру 21 ноября военной колонны из ДНР (в том числе, танков батальона «Сомали»), то неизвестно, как бы всё сложилось в конечном итоге.

Однако, Корнет не дрогнул. Не дрогнули Захарченко, Пасечник и многие другие. По счастью.

Не вышло ничего и у двух диверсионных отделений из 15 человек, которые 23 ноября выдвинулись в район Фрунзе. Трое погибли, двое были ранены. Одного брошенного неприятелем раненого прямо в траншее обнаружили ополченцы и доставили в больницу Кировска, как проинформировал тогда представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В результате уже день 24 ноября сами украинские военные назвали «черной пятницей». Военная атака на ЛНР захлебнулась. Погибло еще минимум 9 бойцов ВСУ, а счет раненых шел на десятки.

Забавно, что в провале собственной операции отчасти виновны и высокие чины ВСУ. Как сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко по итогам совещания с комбригами неделей ранее на сайте Минобороны Украины вывесил фотографии, где можно было разглядеть рабочие карты с планами атаки в районе Светлодарской дуги.

Вот так. Хоть плачь, хоть смейся…

Сама украинская сторона возлагает провал наступления 58-й бригады ВСУ на командиров пониже рангом. В частности, на командира роты, который «насмотрелся репортажей про зачистку двух сел в серой зоне Светлодарской дуги» и которому «славы захотелось».

Причем, даже достаточно терапевтические методы борьбы с заговорщиками в ЛНР для тех, кто подталкивал Плотницкого в объятия Украины, оказались болезненными. Уже 29 ноября пресс-служба корпорации «Индустриальный Союз Донбасса» выпустила следующее заявление:

«Акционеры и менеджмент группы «ИСД» прилагают все усилия для сохранения контроля над производственными активами. Однако в сложившейся ситуации акционеры и менеджмент не могут достоверно и ответственно спрогнозировать дальнейшее развитие событий и возможность сохранения эффективного управленческого контроля над активами в городе Алчевске, который находится на территории, которая временно не контролируется органами государственной власти Украины.

ИСД в предыдущих публичных обращениях уже неоднократно констатировала, что работа ее промышленных предприятий может осуществляться исключительно в правовом поле Украины с соблюдением всех требований законодательства Украины.

В случае полной потери эффективного управленческого контроля над производственными активами корпорация «ИСД», а также менеджмент ПАО «Алчевский металлургический комбинат», ПАО «Алчевский коксохимический завод» и ПАО «Экоэнергия» не смогут обеспечить дальнейшую деятельность производственных активов, которые находятся в Алчевске, в соответствии с законодательством Украины.

Корпорация «ИСД» выражает готовность осуществлять взаимодействие с кредиторами предприятий группы и их юридическими советниками с целью защиты прав и интересов как собственников активов, так и кредиторов».

Заявление достаточно жесткое, но одновременно и красноречивое. В том числе, оно объясняет, почему Плотницкий был прощен по итогам ликвидации заговора в ЛНР.

Речь об экономических интересах неких финансовых групп, которые всеми силами не дают реализовать проект Новороссии, а также обеспечить окончательное оформление независимых ДНР и ЛНР.

И дело здесь, видимо, не в коммерческих и иных наклонностях лично Игоря Плотницкого, о чём много и красочно рассказывал бывший глава республики Болотов, включая пикантные подробности того, что батальон «Заря», возглавляемый летом 2014 года Плотницким, устраивал провокационные обстрелы Луганска, то есть действовал в интересах Киева.

Много говорили в свое время и о том, что полевой командир Беднов (Бэтмен) вовсе не был таким мародером и маньяком, как установило следствие, подконтрольное Плотницкому. Но, впрочем, это уже – заметки на полях.

Ближе к экономике. И опять-таки не к магазинам в ЛНР, принадлежащим жене и родственникам Игоря Венедиктовича Плотницкого, а к более глобальным понятиям.

Одним из первых этот аспект проблемы озвучил Александр Бородой, бывший глава ДНР в интервью «Московскому комсомольцу» еще в апреле 2015 года. Он заявил, что ополчение не взяло Мариуполь по одной-единственной причине: олигарху Ахметову нужно вывозить продукцию в Европу и Мариуполь – это украинский порт, через которой тот только и может это сделать:

«Давайте представим, что мы национализируем предприятия господина Ахметова. Вот национализировали, всё стало народное наше добро. И чё мы с ними делать будем? Везём продукцию в Италию и продаём?! Кому?».

Недавно откровенно показала зубы и недовольная разорванностью экономического пространства Украины корпорация «ИСД».

То есть вся основная интрига вокруг территории юга-востока Украины закручена вокруг экономики и противостояний различных финансовых групп. И Киев никогда и ни на каких условиях не отпустит Донбасс в свободное плавание. Равно как и олигархи с другой стороны никогда не согласятся на некую независимость в союзе с Россией.

С Россией они, да, торговать хотят, но и украинские активы терять ни в коем случае не готовы. Отсюда, видимо, и проистекает вся та вялотекущая ерунда с Донбассом, когда населенные пункты ДНР и ЛНР методично утюжат градами и крупнокалиберными снарядами, запугивая местных жителей, а ДНР и ЛНР не идут в ответный марш на Киев, словно буддист мантру повторяя заклинание о «Минских соглашениях».

Просто-напросто змеиный клубок финансовых групп, действующий на территории Украины, никак не может договориться о сферах влияния.

При этом в ход идут абсолютно все средства. Включая церковные механизмы влияния. 16 ноября в самый разгар бурления в ЛНР вдруг к патриарху Кириллу и епископату Русской Православной Церкви обратился так называемый Киевский патриарх Филарет (Денисенко).

Он заявил о важности «восстановления евхаристического молитвенного общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе» и о не меньшей важности «достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами».

Также Филарет сказал в заключение письма: «Прошу прощения во всём, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем».

Если учесть, что именно в это время зрел заговор в ЛНР, то обращение Филарета (Денисенко) вовсе не выглядит этаким «отдельно стоящим деревом». Во-первых, нужно вспомнить некоторые биографические данные лидера украинских раскольников, чтобы относиться к ним трезво.

Так, дочь «монаха» Михаила Антоновича Денисенко Вера рассказывала: «Однажды я слыхала, как мама спросила папу: «Миша, а ты не боишься? Ведь могут узнать о том, что мы живём вместе?». На это владыка ответил: «Не боюсь, потому что для верующих я – монах, а для КГБ – женатый».

Такой вот священник, с вполне определенным морально-нравственным обликом, и стал создателем так называемого Киевского патриархата, чтобы 21 февраля 1997 года быть отлученным от церкви и преданным анафеме на Архиерейском Соборе РПЦ.

Во-вторых, захват митрополитом Филаретом Владимирского собора в Киеве он произвел с помощью актива откровенно нацистской организации, скомпрометировавшей себя сотрудничеством с гитлеровцами.

Наконец, сама идея украинской автокефальной (от греческих слов, означающих «самовозглавление») церкви идет из времен гитлеровской оккупации Украины.

И вот такой человек вдруг пишет покаянное письмо о мире и каком-то прощении! Можно в это поверить? С трудом.

Не слишком кавалеру ордена Трудового Красного Знамени Филарету поверили и в Москве. Его письмо было заслушано 30 ноября на Архиерейском Соборе и вызвало к жизни лишь сравнительно умеренное одобрение:

«После горестных 25 лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском Православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, встать на путь восстановления единства».

Задумано всё было, надо сказать умно. Луганск ползет на коленях в Киев. ЛНР прекращает свое существование. И над всем этим благостным голубем парит мудрый старец Филарет, который, якобы «мудрее политиков», «мудрее войны».

Не удивительно, что когда переворот в ЛНР провалился, то стало фактическим лишним и само письмо Филарета (Денисенко). Быстренько от него, письма, вначале открестились в так называемом Киевском патриархате устами пресс-секретаря Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратия Зори: «У патриарха нет повода каяться перед РПЦ, потому что он не виноват ни в чем из того, в чем его обвиняют».

А 1 декабря на пресс-конференции в Киеве митрополит-раскольник Филарет фактически дезавуировал собственное письмо: «Эти слова (о прощении – А. К.) я использовал, как на каждой литургии. Слова о примирении не означают признания моей вины. Поэтому эту формулировку я использовал в отношении архиереев Московского патриархата. Но это не значит, что я признаю свою вину в том, что украинская церковь стала автокефалией».

Что и требовалось доказать! Письмо Филарета являлось всего лишь техническим моментом идеологического обеспечения переворота в Луганске и какого-либо самостоятельного значения не имеет.

Как говорится, дал слово – забрал.

Вместе с тем, попытка переворота в ЛНР наводит на вполне однозначные выводы. Во-первых, Киев договариваться с юго-востоком собственной страны не собирается.

Во-вторых, усилиям украинских финансовых групп, всеми силами сохраняющих довоенный статус-кво, активно потворствует Россия, сохраняя единую Украину, единые производственные цепочки и всячески пресекая любые попытки активистов Новороссии победить (почти все заметные полевые командиры ополчения, отметившиеся призывами идти на Киев, сейчас или мертвы, или не имеют рычагов влияния). История с лояльностью России в отношении Плотницкого говорит сама за себя.

В-третьих, можно уверенно прогнозировать лишь дальнейшую радикализацию обстановки на Донбассе, с использованием всё более изощренных сценариев. Причем, инициатива будет исходить от Киева.

Видимо, в ближайшее время усилятся попытки физического устранения главы ДНР Александра Захарченко и рейды диверсионных групп. Полноценную войну на Донбассе вряд ли разрешат начать украинские финансовые группы, поскольку им не нужно поражение Киева и не нужна пророссийская независимая Новороссия, с завязкой на российские предприятия и рынки сбыта, но разведки боем и диверсионная работа должны только усилиться.

Тем временем 19 декабря властями Луганской Народной Республикой принимается решение о введении временной администрации на ПАО «Алчевский металлургический комбинат». Одновременно отмечается, что «введение временной администрации на предприятии не лишает владельцев законных прав собственности ПАО «АМК».

Кто бы сомневался! А дальше там еще следует длинное объяснение, ничего толком не объясняющее:

«Принятие данного решения связано с транспортной, энергетической и экономической блокадой украинской властью Луганской Народной Республики и ее населения. Вызванный блокадой простой «АМК» приводит к негативному влиянию на технологическое состояние оборудования предприятия, разрушению инфраструктуры комбината и трудовой безопасности рабочих и служащих. Очевидно, что имеющееся на комбинате оборудование не может находиться в длительной консервации, особенно в холодное время года.

Кроме того, вынужденный простой предприятия влечет за собой утечку кадров, скурпулёзно (именно так слово «скрупулёзно» значится на официальной странице ЛНР) собранных на «АМК» за долгие годы работы, а также ухудшение социально-экономического положения и безработицу населения республики.

Ещё раз стоит отметить, что введение внешнего управления является мерой вынужденной и временной. Луганская Народная Республика не будет препятствовать возвращению к управлению законных собственников на ПАО «АМК» после отмены Украиной экономической и транспортной блокады, введенной в отношении ЛНР и ДНР».

К этому заявлению сложно относиться иначе, как к акту растерянности. Руководство ЛНР вроде бы и вводит «временную администрацию», но само не знает, как к этому факту относиться, всячески боясь даже лишним словом хоть ненароком обидеть «законных собственников».

Словом, история с Донбассом продолжается. Вялотекущий конфликт останется с нами и дальше. Москва, к сожалению, ударить кулаком по столу не готова и не хочет, а роль США в решение украинского кроссворда усилиями восторженных почитателей этой североамериканской республики, как обычно, несколько преувеличена. США, возможно, и хотели бы войны Украины с Россией, но местные олигархи пока, кажется, вполне контролируют свои потягушки на одеялах.

Андрей Канавщиков

Источник: Псковская Лента Новостей