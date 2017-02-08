Мутный маршрут

Еще только-только начался 2017 год, а наши власти уже предъявили миру уже две вещи, любой из которых хватит, чтобы задать вопрос: «В своем ли вы уме, господа?». Сперва огорошили коммунальными счетами за ОДН, которые, если подытожить высказывания начальников, посчитали правильно неправильно, но оплачивать все равно нужно, но не надо и их пересчитают.

Теперь вот грядут космические перемены в автобусном парке г. Пскова. Озвучил их гендиректор предприятия Александр Гизбрехт, известный на поприще организации транспортного сообщения пока в основном тем, что для собственных нужд сдал возглавляемому предприятию в аренду свой авто. В этом, как оказалось, ничего страшного нет. Как заявили чиновники, ошибка г-на Гизбрехта в том лишь, что он не получил согласия у руководства региона.

Уладив недоразумение, эти люди взялись за кардинальное преобразование автобусного парка. Кардинальное, конечно, не в приземленном понимании обывателя. Нет, у руководства родился не светлый план по обновлению подвижного состава. Нет, никто не решался автобусы вымыть и привести в порядок. Никто даже не объяснил внятно, зачем и что они собираются делать. Сослались, правда, на некие требования федеральных властей и опыт других городов, в том числе таких «близких» к нам Омска, Кемерово и Благовещенска.

Тем не менее, планы грандиозны и концептуальны. В городе, где из общественного транспорта ходит только автобус, вводят - внимание! - «Единую транспортную карту». Она вряд ли позволит оплачивать проезд в пригородном ж/д сообщении (которого, впрочем, уже практически нет) или поездку на катере на Талабские острова, зато будет считать кто, сколько раз и где проехал. Кроме того, несмотря на налаженную еще во второй половине 1990-х систему движения по расписанию, обещают внедрить и некую программу, при помощи которой и смартфона-планшета можно отследить, где сейчас находится нужный тебе автобус.

Тут впору удивиться, насколько же у нас все креативненько происходит. Однако судя по городам, с которых намерены брать пример псковские реформаторы, вполне вероятно их намерение не только освоить бюджетные средства, но и объединить всех частников и автобусный парк в одну систему. И тогда некая контора, – ФГУП там или АО – не важно, будет оператором всей этой лавочки. Естественно, она же станет и единственным получателем сливок, оставив грязную, тяжелую и уже не такую прибыльную работу другим. В этом случае может пригодиться и программа отслеживания рейсов, актуальная, правда, только для фанатов гаджетов – некоторые операторы служб такси уже давно пользуются аналогами. Потому что о расписании движения автобусов останутся одни воспоминания.

В городах, на которые ссылался г-н Гизбрехт, общественный транспорт устроен примерно так (судя по соответствующим сайтам Омска и Кемерово): администрация заключает договоры на организацию регулярных перевозок со всеми желающими и подходящими по формальным признакам, выдает им примерные рекомендации по графику движения, время от времени регулирует тарифы и вводит или отменяет новые маршруты. И все. Претензии по качеству обслуживания, размерам автобусов, их переполненности, несоблюдению расписания, раннему окончанию движения – исключительно к подрядчикам. В случае каких-то особых проблем может вмешаться и администрация, но лишь в форме негодования «Ах, какой мерзавец!».

Кстати, если посмотреть форумы о качестве организации пассажирского сообщения в упомянутых городах, то среди мусора «все козлы» можно найти обстоятельные отзывы, из которых можно сделать такие выводы: 1) давка в автобусах и маршрутках – обычное явление; 2) есть маршруты, время движения по которым непредсказуемо; 3) маршруты, минимизирующие количество пересадок сокращаются, многое сделано для того, чтобы человек вместо одного автобуса проехался на двух-трех; 4) рейсы, которыми пользуется много льготников, сокращаются; 5) положительные сообщения в основном не идут дальше неуверенного «да нет, вроде ходят автобусы».

Да, еще из этих источников понятно, что ни в Омске, ни в Кемерово нет такого мощного автобусного парка, каким был псковский еще в конце нулевых-начале десятых годов.

Еще один важный момент: валидаторы (слово-то какое гнусное), которые в Петербурге и Москве находятся там, где им и положено находиться, то есть на поручнях около двери, псковские мужички предлагают повесить на шею кондукторам (по крайней мере так явствует из разговоров самих кондукторов, которые утверждают также что вес устройств немаленький – 720 грамм). Замечу, 100% кондукторов – женщины, и большая часть их не в самом молодом возрасте. Не знаю, как это с точки зрения закона – вешать на теток хомут, но чисто по-мужски, вы просто охренели, ребята.

Еще одно наблюдение – лет пять назад сотрудники автобусного парка не обсуждали публично положение дел на предприятии. Теперь обсуждают.

Окончательно клиническую картину формирует бардак с повышением стоимости проезда. Не помню такого, чтобы эта операция была проведена столь бестолково: будет – не будет, с первого февраля – с седьмого – решение еще формируется… Ощущение такое, будто у всех, кто принимает тут решения, поголовно грипп и температура за 40˚.

Очень не хочется, чтобы судьба псковского автобуса повторила судьбу псковского поезда. Поэтому есть несколько вопросов к администрации области, ответ на которые хотелось бы не просто получить, но получить хотя бы в советской форме, мол до 2018 года планируем ввести 10 новых маршрутов, ликвидировать 2 и закупить не меньше 40 городских автобусов, вместимость каждого из которых не меньше 70 человек.

Итак:

Что происходит в псковском автобусном парке? Зачем потребовался переход на «Единую транспортную карту» (ЕТК)? Какой федеральный документ это регламентирует? Почему карта называется «единая»? Какие еще виды транспорта предполагается к этой системе подключить, как и когда? Зачем нужно выделять средства областного бюджета на внедрение системы отслеживания маршрутов автобусов, если и так существует расписание, обязательного для каждого «борта»? Кто, как и когда просчитывал экономические последствия от внедрения ЕТК и системы отслеживания? Есть ли официальные данные о том, сколько пользователей у системы отслеживания в тех городах, где она уже работает? Правда ли, что валидатор будет установлен на шее у кондуктора? Правда ли что вес устройства более 700 грамм? Имеется ли соответствующее медицинское заключение о допустимости установки устройства на шее или корпусе кондуктора? Имеется ли согласие профсоюзов на установку валидатора на кондуктора? Будут ли в ближайшие пять лет каким-либо образом объединены частные перевозчики и государственные автобусные парки в Псковской области? Планируется ли сохранение в нынешнем виде ГП «Автобусный парк города Пскова»? Каковы основные показатели развития общественного транспорта в Псковской области, в том числе железнодорожного, по количеству перевозимых пассажиров, введению новых маршрутов, упразднению существующих на предстоящие пять лет? Какую именно технику планируется закупать? Константин Шморага

Источник: Псковская Лента Новостей