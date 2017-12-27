Ржавчина: паромный сон

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина».

Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем недавно, потому и детали его еще свежи в памяти.

Мне снилось, что я сопровождаю своего приятеля на какой-то удивительной прогулке. Мы спустились вниз, по внутренней стороне восстановленной стены окольного города, через крепостные ворота Покровского угла прямо к реке. Было лето.

Променад был почти такой же, как и сейчас, только людей там было больше. По наклонной от него к реке полого спускалась выделенная дорожка. Мы пошли по ней и оказались на площадке перед небольшим понтоном с навесом. Та его сторона, что смотрела на реку, была оборудована двумя створчатыми турникетами – один на вход, другой на выход. По ощущениям было часов девять вечера. Народа на этом причале было человек десять, если не считать пары рыбаков по краям.

Я спросил, чего мы ждем, и услышал в ответ: «Паром». Паром подошел минут через семь. Это была квадратная платформа с ограждениями, навесом из какого-то стеклопластика, креплениями для велосипедов вдоль условной кормы и скамейками. Размером платформа была почти ровно как причал вместе с брусчатой площадкой перед ним. Я глядел на паром и не мог понять, как он управлялся.

- Интернет, навигатор и диспетчер-контролер. Нужна только сотовая связь, по сути, - пояснил мне мой приятель.

Паром бесшовно пришвартовался к понтону, ограждения на его правом борту разъехались перед турникетами причала в стороны, турникеты распахнулись. Люди аккуратно прошли на борт. По центру парома стояла одна из опор крепления навеса. Вокруг нее установлен аккуратный столик для желающих ехать стоя, а на само́й опоре размещались четыре розетки электропитания, валидаторы для проездных карт, «тревожная» кнопка и камера видеонаблюдения.

Мой приятель дважды приложил свою карту к валидатору.

- А если зайцем? - спросил я.

- На любом причале может встречать контролер. Штраф большой. А стоимость проезда как в автобусе. Оно того не стоит, - пояснил он. – Эти карты и в остальном городском транспорте работают. А контролеры теперь независимые, работают по прямому договору с городом и полицией.

Через несколько минут паром неспешно и тихо отошел от причала и начал чертить по глади Великой диагональ к городскому пляжу. Паром шел, вроде бы, небыстро, но на том берегу мы оказались довольно скоро. С того края пляжа, что ниже по течению, неподалеку от церкви Климента, был оборудован точно такой же терминал, как и у Покровки. От него по самой кромке пляжа протянулась пешеходная дорожка с выделенной полосой для велосипедов. Дорожка огибала этот краешек пляжа, пересекала Ольгинскую набережную и убегала в улицу Малясова.

На пляжном причале и у него стояло человек двадцать, но на борт поднялись не все. Мы на берег не спускались.

- Многие ждут обратного парома. Он будет через несколько минут. Мы его встретим в пути до следующей остановки, скорее всего, - снова пояснил мне приятель, видя моё замешательство. – С утра этим паромом многие из центра едут в больницу навещать родственников своих, - продолжил он. - Кто-то на пляж. Кто-то в дендропарк гулять. Кто-то в монастырь.

- А навстречу нам идет еще один такой? – уточнил я.

- Их всего семь, по количеству терминалов: Покровский угол, пляж, променад между Георгиевской и Детской, Красноармейская, Профсоюзная, Пароменская и Плоская башня. Идут зигзагом от берега к берегу, сначала в одну сторону, потом обратно. Можно на одном пароме от башни до башни доплыть. Но это небыстро. А вот с берега на берег быстро получается. Особенно, если ты на велике по городу перемещаешься. На будущий год хотят до Золотой набережной на Пскове паром пустить.

- А катера, лодки, кораблики как же? – спрашиваю я.

- Без «маячков» ни одно корыто на воду в этой части акватории не спустишь теперь. Пляж огорожен. Скорость ограничена. Диспетчер следит. Круги спасательные тоже есть по каждой корме. Еще, по набережным две дополнительные купальни оборудованы – летняя и зимняя, с баней. Так что, людям есть, где окунуться.

- А как часто и как поздно ходят паромы? – спрашиваю.

- Спрос высокий. Давки не бывает, потому что при перегрузе он не пойдет, турникеты закроются. Многим это предпочтительно. Ходят с пяти утра и до трех ночи. Каждая швартовка – это экспресс-подзарядка. А два часа ночью достаточно, чтобы полностью зарядить батареи. Ходят с весны, как лед сойдет, до самого ледостава поздней осенью, а то и в начале зимы. Удобно это.

Я проснулся и еще полчаса вспоминал «Ракеты», на которых мой старший брат в советские времена ездил в Тарту за продуктами. А потом вспоминал, как мой дед рассказывал мне о своих воскресных походах на рыбный рынок на Пскове у Кремля.

А потом я подумал: «Да ладно! Скоро Новый Год!»

Вот и тебя с наступающими праздниками! Не ржавей, пожалуйста! Пусть всё будет хорошо! До скорой встречи уже в году будущем. Это был Денис Кугай. Пока.

Источник: Псковская Лента Новостей